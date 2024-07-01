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Уимблдон
01 июля 2024, 17:36 |
715
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 2 июля

Во вторник на корты Лондона выйдут четыре украинки

01 июля 2024, 17:36 |
715
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 2 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 июля продолжат играть матчи 1-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде.

Во вторник на корты Лондона выйдут четыре украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Первый круг одиночного разряда

Корт №8. 1 запуск (13:00)
Катерина Байндл [SR] – Лаура Зигемунд

Корт №5. 2 запуск (14:30*)
Ангелина Калинина – Элина Аванесян

Корт №7. 3 запуск (17:00*)
Дарья Снигур [Q] – Осеан Доден

Корт №18. 4 запуск (не раніше 19:30*)
Элина Свитолина [21] – Магда Линетт

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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