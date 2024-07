Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Румынией и Нидерландами

В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Нидерланды деклассировали румынов. Голы у победителей забили Коди Гакпо и дважды Дониелл Мален.

Нидерланды в 1/4 финала сыграют против победителя пары Австрия – Турция. Матч четвертьфинальной стадии пройдет 6 июля в 22:00 в немецком Берлине.

Нападающий «оранжевых» Коди Гакпо, автор первого гола команды, а также ассиста на первый гол Дониелла Малена, назван MVP матча.

Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля

Румыния – Нидерланды – 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Goal and an assist in the round of 16 🦁@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/oR3kAtZd2V