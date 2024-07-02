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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 21:27 | Обновлено 02 июля 2024, 21:29
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0

Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Румынией и Нидерландами

MVP матча признан нападающий «оранжевых» Коди Гакпо

02 июля 2024, 21:27 | Обновлено 02 июля 2024, 21:29
212
0
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Румынией и Нидерландами
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Нидерланды деклассировали румынов. Голы у победителей забили Коди Гакпо и дважды Дониелл Мален.

Нидерланды в 1/4 финала сыграют против победителя пары Австрия – Турция. Матч четвертьфинальной стадии пройдет 6 июля в 22:00 в немецком Берлине.

Нападающий «оранжевых» Коди Гакпо, автор первого гола команды, а также ассиста на первый гол Дониелла Малена, назван MVP матча.

Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля

Румыния – Нидерланды – 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

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Дониелл Мален Коди Гакпо Евро-2024 Румыния - Нидерланды лучший игрок сборная Нидерландов по футболу сборная Румынии по футболу
Алексей Тиньков Источник:

Goal and an assist in the round of 16 🦁@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/oR3kAtZd2V

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024
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