Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Румынией и Нидерландами
MVP матча признан нападающий «оранжевых» Коди Гакпо
В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.
Нидерланды деклассировали румынов. Голы у победителей забили Коди Гакпо и дважды Дониелл Мален.
Нидерланды в 1/4 финала сыграют против победителя пары Австрия – Турция. Матч четвертьфинальной стадии пройдет 6 июля в 22:00 в немецком Берлине.
Нападающий «оранжевых» Коди Гакпо, автор первого гола команды, а также ассиста на первый гол Дониелла Малена, назван MVP матча.
Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля
Румыния – Нидерланды – 0:3
Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3
Goal and an assist in the round of 16 🦁@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/oR3kAtZd2V— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024
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