Ротань стартовал с победы, Брагару перешел в Динамо, Джокович снялся с РГ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 июня.

1A. Украина U-23 разгромила Индонезию U-20 на старте турнира Мориса Ревелло

Команда Руслана Ротаня ведет подготовку к Олимпийским играм 2024

1B. Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью

Гол Николь Козловой позволил украинкам избежать поражения

2. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца

Контракт с Максимом Брагару заключен по схеме 4+1

3. ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина

Янник Синнер станет первой ракеткой мира после завершения турнира

4. ФОТО. Сборная Украины переехала в Варшаву, встреча с представителем УЕФА

Команда Реброва готовится ко второму из трех спаррингов перед Евро

5. Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу

Украинская сборная 5 июня в 17:00 сыграет против команды Франции

6. Кащук подтвердил, что покинет Шахтер и объяснил, почему не продлил контракт

После отказа футболисту не позволяли тренироваться с командой

7A. Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера

Днепровский клуб получит 2,5 миллиона евро

7B. Источник: Ярослав Ракицкий покинет донецкий Шахтер

Донецкий клуб не собирается продлевать контракт с ветераном

8. Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко

Тренер доволен тем, как игроки работают в схеме с тремя защитниками

9. Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины

Артем Довбик может перейти в «Челси»

10A. Страсть, политика и мало альтернатив. Почему Моуриньо выбрал Фенербахче?

The Athletic – о новой главе в карьере одиозного португальца

10B. Наследие Боту. Что оставил после себя в Шахтере гений селекции Бенфики

В команде Марино Пушича играет только 1 из 10 легионеров, купленных при Жозе