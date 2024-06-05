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05 июня 2024, 09:10 | Обновлено 05 июня 2024, 09:11
601
0

Ротань стартовал с победы, Брагару перешел в Динамо, Джокович снялся с РГ

Главные новости за 4 июня на Sport.ua

05 июня 2024, 09:10 | Обновлено 05 июня 2024, 09:11
601
0
Ротань стартовал с победы, Брагару перешел в Динамо, Джокович снялся с РГ
УАФ. Максим Брагару

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 июня.

1A. Украина U-23 разгромила Индонезию U-20 на старте турнира Мориса Ревелло
Команда Руслана Ротаня ведет подготовку к Олимпийским играм 2024

1B. Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Гол Николь Козловой позволил украинкам избежать поражения

2. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 21-летнего полузащитника Черноморца
Контракт с Максимом Брагару заключен по схеме 4+1

3. ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Янник Синнер станет первой ракеткой мира после завершения турнира

4. ФОТО. Сборная Украины переехала в Варшаву, встреча с представителем УЕФА
Команда Реброва готовится ко второму из трех спаррингов перед Евро

5. Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Украинская сборная 5 июня в 17:00 сыграет против команды Франции

6. Кащук подтвердил, что покинет Шахтер и объяснил, почему не продлил контракт
После отказа футболисту не позволяли тренироваться с командой

7A. Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Днепровский клуб получит 2,5 миллиона евро

7B. Источник: Ярослав Ракицкий покинет донецкий Шахтер
Донецкий клуб не собирается продлевать контракт с ветераном

8. Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Тренер доволен тем, как игроки работают в схеме с тремя защитниками

9. Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Артем Довбик может перейти в «Челси»

10A. Страсть, политика и мало альтернатив. Почему Моуриньо выбрал Фенербахче?
The Athletic – о новой главе в карьере одиозного португальца

10B. Наследие Боту. Что оставил после себя в Шахтере гений селекции Бенфики
В команде Марино Пушича играет только 1 из 10 легионеров, купленных при Жозе

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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