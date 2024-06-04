Страсть, политика и мало альтернатив. Почему Моуриньо выбрал Фенербахче?

Только после 80 минут увлекательной, захватывающей, но неумолимо затягивающейся пресс-конференции становятся понятны мотивы Жозе Моуринью, побудившие его перейти в «Фенербахче».

Очевидно, что некоторые из этих причин остаются невысказанными, например деньги, но если бы главным фактором были деньги, то он был бы в Саудовской Аравии или МЛС.

Неоспоримый факт: то, что сделало Моуриньо действительно великим тренером 10-15 лет назад, уже не так актуально в 2024 году – его тактический подход, его способ управления людьми и СМИ. Это театр одного актера, и многие топ-клубы больше не хотят иметь с ним дело.

Тем не менее, 61-летний тренер по-прежнему привлекает к себе внимание, что доказали потрясающие сцены на стадионе «Фенербахче» в воскресенье вечером.

Так почему же именно они? «Культура «Фенербахче» очень яркая», – сказал Моуриньо. «Это президент, менеджмент, совет директоров должны быть стабильными и уравновешенными, но не болельщики. Они должны быть сумасшедшими. Они должны быть требовательными, чтобы оказывать на нас давление. Эта страсть – часть моей мотивации».

Из уст Жозе эти слова звучали убедительно. Вы чувствуете, что это правда. Моуриньо говорит о том, что ему хочется бежать к болельщикам, когда он празднует победу на последней минуте, о том, что футболка «Фенербахче» – это его кожа, что клуб, в который он перешел только в субботу, уже стал его семьей.

Прожив два с половиной года в отеле во время работы с «Манчестер Юнайтед», затем в Лондоне (город, который экс-тренер «Челси» до сих пор называет своим домом) во время глобальной пандемии, Моуриньо выбрал местом жительства яркие огни и веселые времена в Риме, а теперь – в Стамбуле.

Стамбул похож на итальянскую столицу тем, что здесь футбольные фанаты, в самом хорошем смысле этого слова, абсолютно сумасшедшие. Это также красивый исторический город с богатой культурой, прекрасной погодой и отсутствием лысых людей. Что за место!



ФК Фенербахче. Жозе Моуриньо

Их вулканическая страсть, когда наступают хорошие времена, будет вдохновлять Моуриньо и наоборот.

Мы почувствовали это в воскресенье во время презентации на стадионе «Фенербахче», когда Жозе сводил с ума 30 тысяч фанатов. Он их затыкал, он пел с ними, он пробуждал их. Они отдали свои воскресные вечера, чтобы посмотреть, как он слегка помашет рукой, подпишет бумажку и произнесет 134 слова.

Если ажиотаж настолько высок, то что еще они сделают для него? Пойдут за ним в бой? Штурмовать президентский дворец?

А что он сделает для них? Если Грэм Сунесс однажды установил флаг «Галатасарая» в центральном круге поля на стадионе «Фенербахче», то на что способен Моуриньо? Станет ли он демонстрировать ультрас «Галатасарая» свой голый зад? Возможности для кровавой бойни кажутся безграничными.

С точки зрения футбола, несмотря на все разговоры Моуриньо в понедельник о желании улучшить турецкую лигу и повысить ее престиж, «Фенербахче» – это шаг вниз по сравнению с его предыдущими местами работы. Этот клуб никогда не выходил в финалы еврокубков, а в таблице коэффициентов УЕФА турецкий чемпионат занимает девятое место, оказавшись между Бельгией и Чехией (Брюгге и Прага – это тоже круто, Жозе).

Разве это имеет значение? У него достаточно денег, чтобы улететь жить в космос, так кто мы такие, чтобы судить, где он проведет следующую часть своей жизни?

Считается, что, несмотря на весь вес имени Моуриньо и его успех на предыдущем месте работы в «Роме», где он выиграл Лигу конференции Европы в 2022 году и вышел в финал Лиги Европы в прошлом году, его телефон не был раскален от звонков с предложениями о работе.

Моуриньо публично заявил, что сожалеет о том, что не принял предложение возглавить сборную Португалии, когда Фернанду Сантуш покинул ее после чемпионата мира 2022 года, но с точки зрения европейских клубов топ-уровня – а многие из них нуждались или еще нуждаются в новом тренере этим летом, включая «Баварию» и «Челси» – он не получил серьезных предложений, несмотря на то, что его агент Жорже Мендеш, как считается, надеялся на обратное.

По данным The Athletic, «Фенербахче» впервые обратился к Моуриньо в марте, и, хотя тот выразил заинтересованность, только в последние недели он начал серьезно относиться к этой перспективе.

С точки зрения Моуриньо, и в зависимости от того, где он видит осень своей карьеры тренера, есть возможность на год или два окунуться в Турцию, выиграть титул, возможно, весело провести время в Европе, а затем уехать, слегка укрепив репутацию после того, как все закончилось так плохо в Риме.

«Фенербахче» не выигрывал чемпионат уже 10 лет – это самый длинная неудачная серия в истории клуба – но в прошлом сезоне занял второе место, набрав невероятные 99 очков. А у чемпионов, «Галатасарая», стареющая команда. Ряду ключевых игроков прошлого сезона уже за 30, например, вратарю Фернандо Муслере (38 лет) или лучшему бомбардиру лиги Мауро Икарди (31 год), а Дрис Мертенс хоть и отдал в прошлом сезоне рекордные для лиги 19 голевых передач, но ему уже 37. Им скоро понадобится перезагрузка.

«Это очень умный выбор для него», – сказал The Athletic источник, близкий к Моуриньо и говоривший на условиях анонимности. «В таком месте, как это, его можно любить так, как он хочет».

Моуриньо сделал ставку на «Фенербахче», но и они переманили его.

Вопрос о том, какая сторона это сделала, был главным на устах многих из 120 журналистов на его вступительной пресс-конференции, в ходе которой доминировали политические перепалки, связанные с предстоящими выборами президента клуба.

Вкратце, бывший президент Азиз Йылдырым (с 1998 по 2018 год) претендует на переизбрание в этом месяце. Некоторое время назад он заявил, что если выиграет выборы, то наймет Моуриньо. Однако действующий президент Али Коч успел первым, заключив сделку до выборов, и Моуриньо похвалил президента во время своей пресс-конференции.



ФК Фенербахче. Али Коч и Жозе Моуриньо

Моуриньо опроверг предположение о том, что он советовался с Йылдырымом, прежде чем согласиться на эту работу: «Никто не говорит мне, что делать, и не дает мне разрешения». Он заявил, что будет работать под началом того, кто будет избран, и настоял на том, что первым кандидатом в президенты, который связался с ним, был Коч. Это произошло после звонка спортивного директора Марио Бранко, который, как и тогдашний спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинту, является португальцем.

Это была хрестоматийная пресс-конференция Моуриньо, полная шуток, колкостей и подстилания соломки перед новым сезоном.

Шутки: он вызывал смех, каждый раз с фирменной ухмылкой, когда сетовал на длину задаваемых вопросов: «Я не могу не заметить, насколько они длинные... Более короткие вопросы означают, что у нас больше вопросов и ответов», на длину самой пресс-конференции: «После 20 лет в футболе это самая длинная пресс-конференция в моей жизни», и на длину документа, который Бранко подготовил о видении клуба: «Он был настолько большим, что его пришлось сбрасывать с воздуха». Честно говоря, было заметно, что Моуриньо хочет больше свободного времени, а не новой работы.

Были и колкости в адрес «Галатасарая», поскольку он ни разу не произнес их название, даже когда говорил о чемпионах прошлого сезона, а также в адрес бывших клубов – «Ромы» и, возможно, «Тоттенхэма». Он сказал, что у клубов, которые стремятся только к пятому месту, нет амбиций, а «Фенербахче», по его словам, олицетворяет амбиции, потому что они должны выигрывать каждую игру, чтобы завоевать титул.

«Что такое амбиции? Мой дом находится в Лондоне. Иметь лондонский клуб, бороться за шестое, седьмое, восьмое, девятое место, совершить чудо и попасть в Лигу Европы? Разве это амбиции?

Я люблю Италию. Иметь команду, где для победы в еврокубках нужно совершить чудо, а ты остаешься пятым, шестым, седьмым, – разве это амбиции?

Быть в Португалии, быть дома, навещать маму каждый день – это амбиции?

Амбиции – это играть, чтобы побеждать, чувствовать давление, когда ты должен выигрывать каждый матч, чтобы стать чемпионом. Такова реальность «Фенербахче».

Это значит, что я не в своей зоне комфорта. Проект повлиял на меня... теперь пришло мое время повлиять на проект».

Старый-добрый Жозе.

Подстилание соломки было сосредоточено не на одном, не на двух, а на трех незапланированных упоминаниях о том, что попасть в Лигу чемпионов через предстоящую квалификацию будет сложно, потому что этим летом восемь его игроков участвуют в чемпионате Европы, а их первый матч начнется чуть больше чем через неделю после финала турнира.



ФК Фенербахче

«Я скажу то, что, возможно, не должен говорить... но я желаю нашим игрокам пораньше уехать на Евро и вернуться домой, чтобы отдохнуть и потренироваться», – добавил он.

В зале не было столько смеха по этому поводу, возможно, потому, что половина из этих восьми играет за сборную Турции.

Он даже бросил упреждающую реплику о том, что малые команды лиги не отбирают достаточно очков у «Галатасарая» и «Фенербахче».

«Не думаю, что [99 очков «Фенербахче» и 103 очка «Галатасарая»] это хорошо, это отставание [идущего на третьем месте «Трабзонспора», набравшего 67 очков] не очень хорошо. Надеюсь, в следующем сезоне лига будет более сбалансированной», – сказал он.

«Я хочу, чтобы лига была сильнее – если у меня будет меньше 99 очков и я смогу выиграть титул, это то, чего я хочу».

Тренер, говорящий, что хочет выиграть лигу с меньшим количеством очков, – все это мы уже слышали.

Не обошлось и без подхалимажа: одна из журналисток заявила, что для нее большая честь задать вопрос Моуриньо, ведь она следила за его карьерой с детства. Но неудивительно, что они в восторге: это одно из самых значительных событий, произошедших с «Фенербахче» или турецким футболом за многие годы.

Мы можем язвить по поводу карьерной траектории Моуриньо и сетовать на то, что некогда лучший тренер Европы пытается повторить свою былую славу на меньшей сцене.

А можно пожелать удачи человеку, который не соблазнился на саудовские деньги, не ушел на пенсию на суперяхте в Средиземном море и пристрастился не только к победам, но и к тем же настоящим футбольным эмоциям любви и ненависти, которые сжигают болельщиков по всему миру.

«Я не люблю отпусков и каникул», – сказал Моуриньо. «Я надеюсь, что мы будем забивать голы на последних минутах, и я буду бежать к толпе, много раз. Я все еще могу бегать, не так ли?»

Стамбул только что стал точкой на карте Европы, к которой будет приковано очень много внимания.

Тим Спирс, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух