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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 20:32 |
2998
5

Источник: Ракицкий покинет Шахтер

Донецкий клуб не собирается продлевать контракт с ветераном

04 июня 2024, 20:32 |
2998
5
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Опытный центральный защитник Ярослав Ракицкий покинет донецкий «Шахтер» нынешним летом в качестве свободного агента. Об этом сообащет ТаТоТаке.

По их информации, «Шахтер» не собирается продлевать контракт с 34-летним украинским ветераном. Нынешнее соглашение с экс-игроком сборной Украины истекает 30 июня текущего года.

Напомним, Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах за «Горняков» во всех турнирах, и отличился в них 2 голами и 2 ассистами.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк свободный агент
Олег Дидух Источник: ТаТоТаке
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Pavel_i_CO
В пітєр до родичів. Ну а шахтьор поверне дві свої легенди - орбу та зубава. 
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+7
Lesovij7
Хороший был игрок, но без скорости сейчас никак
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+4
serhiy
Так як з Чигринським буде,тихенько копнуть в сраку і навіть не попрощаються . 
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+3
Burevestnik
вихованець зєніта закінчує з футболом?
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-3
AK.228
Можна щось по типу ЛНЗ
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-4
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