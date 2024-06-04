Источник: Ракицкий покинет Шахтер

Опытный центральный защитник Ярослав Ракицкий покинет донецкий «Шахтер» нынешним летом в качестве свободного агента. Об этом сообащет ТаТоТаке.

По их информации, «Шахтер» не собирается продлевать контракт с 34-летним украинским ветераном. Нынешнее соглашение с экс-игроком сборной Украины истекает 30 июня текущего года.

Напомним, Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах за «Горняков» во всех турнирах, и отличился в них 2 голами и 2 ассистами.