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04 июня 2024, 22:58 | Обновлено 04 июня 2024, 23:03
154
0

Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью

Гол Николь Козловой позволил украинкам избежать поражения

04 июня 2024, 22:58 | Обновлено 04 июня 2024, 23:03
154
0
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Отбор на ЧЕ-2025 среди женщин. 4 тур. Группа B4

Украина – ndash; Уэльс –ndash; 2:2

Голы: Калинина, 34 – Бартон, 74, пен, Фишлок, 76, Козлова, 90+7

Предупреждение: Холланд, 90+6

Украина: Келюшик – Петрик, Апанащенко, Люб.Шматко, Басанская – Семкив – Андрухив (Козлова, 84), Калинина (Панцулая, 76), Химич, Овдийчук (Малахова, 84) – Кравчук (Глущенко, 64)

Уэльс: Кларк - Джонс (Макатир, 68), Ледд, Эванс, Джоэл (Вудхэм, 68) - Холланд, Ингл, Роув, Джеймс - Фишлок, Бартон (Робертс, 85)

Арбитр: Каролине Ланссенс (Бельгия)

Стадион: «Гроцлин Дискоболия» (Гродзиск-Велькопольски, Польша)

УКРАИНА – УЭЛЬС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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