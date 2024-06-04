Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Гол Николь Козловой позволил украинкам избежать поражения
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Отбор на ЧЕ-2025 среди женщин. 4 тур. Группа B4
Украина – ndash; Уэльс –ndash; 2:2
Голы: Калинина, 34 – Бартон, 74, пен, Фишлок, 76, Козлова, 90+7
Предупреждение: Холланд, 90+6
Украина: Келюшик – Петрик, Апанащенко, Люб.Шматко, Басанская – Семкив – Андрухив (Козлова, 84), Калинина (Панцулая, 76), Химич, Овдийчук (Малахова, 84) – Кравчук (Глущенко, 64)
Уэльс: Кларк - Джонс (Макатир, 68), Ледд, Эванс, Джоэл (Вудхэм, 68) - Холланд, Ингл, Роув, Джеймс - Фишлок, Бартон (Робертс, 85)
Арбитр: Каролине Ланссенс (Бельгия)
Стадион: «Гроцлин Дискоболия» (Гродзиск-Велькопольски, Польша)
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