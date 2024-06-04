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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 22:29 | Обновлено 04 июня 2024, 22:32
814
0

ФОТО. Сборная Украины переехала в Варшаву, встреча с представителем УЕФА

Команда Реброва готовится ко второму из трех спаррингов до Евро

04 июня 2024, 22:29 | Обновлено 04 июня 2024, 22:32
814
0
ФОТО. Сборная Украины переехала в Варшаву, встреча с представителем УЕФА
УАФ

Украинская ассоциация футбола рассказала о переезде сборной Украины из Германии, где вчера состоялся матч с командой Юлиана Нагельсманна, в Варшаву, где 7 июня Украина сыграет против Польши в рамках подготовки к Евро-2024.

Перед отъездом команда провела последнюю тренировку на немецком стадионе в Эрлангене, а в составе был вратарь Андрей Лунин, который накануне прибыл в расположение сборной. Главная задача, поставленная Сергеем Ребровым, — получить нагрузку, равноценную игровой, ведь вчерашний стартовый состав очень серьезно наработался в поединке с немцами, поэтому сегодня имел возможность отдохнуть и восстановиться.

Сегодняшняя группа после пробежки и разминки поработала в сменных квадратах, отшлифовывая отбор мяча. После этого сборники упражнялись в держании мяча, разделившись по тренерскому замыслу на две команды. Далее последовали игровые серии и прохождение станций с ударами по воротам.

Кроме того, состоялся разговор директором УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который специально прибыл в расположение сборной Украины, чтобы рассказать тренерскому штабу и игрокам о судейских нововведениях на Евро, в частности об усилении роли капитана, которому отныне рефери будет объяснять причину своих решений, если команда будет ощущать такую ​​необходимость. Одновременно с этим остальным игрокам настоятельно рекомендуют не подбегать к арбитру с претензиями, в противном случае есть риск получить предупреждение.

Далее сборная покинула Германию, вылетев из аэропорта Нюрнберга в Варшаву.

На вечер в расписании сборной остались только ужин, восстановление и отдых. А уже завтра начнется второй тренировочный сбор сине-желтых перед Евро.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все - «Динамо» Киев), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Варшаву на спарринг против Польши
сборная Украины по футболу Евро-2024 Андрей Лунин фото Роберто Розетти
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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