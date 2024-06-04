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  4. Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 17:38 |
2219
6

Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко

Тренер доволен тем, как игроки работают в схеме с тремя защитниками

04 июня 2024, 17:38 |
2219
6
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил схему в три центральных защитника в контрольном матче с Германией (0:0), а также высказался о возвращении в состав хавбека Николая Шапаренко (сыграл впервые за два года).

«Мы еще не полностью физически готовы, поэтому во втором тайме у соперника было намного больше моментов. Я уверен, что первая игра с сильным соперником нам очень поможет. Три центральных защитника? Это важный опыт, потому что мы редко используем такую схему. Это важно против таких команд, на будущее это важно, нужно быть готовым к разным схемам. Мы так играли против Италии, и ребята все больше понимают такую схему».

«Возвращение в состав Шапаренко? Я уже раньше извинился перед ним, потому что мы в других матчах были готовы его выпускать, но забивался гол или еще что-то и не выходило. Он заслужил место в основном составе. Он помог нам, продолжает готовиться к Евро».

«Поздравление с 50-летием? Благодарен игрокам за поздравления и за то, что на поле они показывали дух Украины. И благодарен стадиону, который поддерживал обе команды, была хорошая атмосфера», — сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Николай Шапаренко
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 6
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Болела
Взагалі на перспективу в центрі поля цікавий трикутник вимальовується. 
                                 Довбик
Мудрик                                                  Циганков
                 Судаков            Шапаренко
                               Бражко
Миколенко  Сваток  Забарний    Конопля
                                 Лунін
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+3
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fifa2020
Треба цю схему у всіх матчах використовувати, головне результат) Краще так чим влітати англічанам по 4-0!
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+2
DK1961
Шапа НАГОЛОВУ выше распиаренного мудакова. По всем футбольным параметрам
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0
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