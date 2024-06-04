Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Тренер доволен тем, как игроки работают в схеме с тремя защитниками
Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил схему в три центральных защитника в контрольном матче с Германией (0:0), а также высказался о возвращении в состав хавбека Николая Шапаренко (сыграл впервые за два года).
«Мы еще не полностью физически готовы, поэтому во втором тайме у соперника было намного больше моментов. Я уверен, что первая игра с сильным соперником нам очень поможет. Три центральных защитника? Это важный опыт, потому что мы редко используем такую схему. Это важно против таких команд, на будущее это важно, нужно быть готовым к разным схемам. Мы так играли против Италии, и ребята все больше понимают такую схему».
«Возвращение в состав Шапаренко? Я уже раньше извинился перед ним, потому что мы в других матчах были готовы его выпускать, но забивался гол или еще что-то и не выходило. Он заслужил место в основном составе. Он помог нам, продолжает готовиться к Евро».
«Поздравление с 50-летием? Благодарен игрокам за поздравления и за то, что на поле они показывали дух Украины. И благодарен стадиону, который поддерживал обе команды, была хорошая атмосфера», — сказал Ребров.
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