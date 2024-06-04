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Англия
04 июня 2024, 16:37 | Обновлено 04 июня 2024, 16:40
1026
1

Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины

Артем Довбик может перейти в «Челси»

04 июня 2024, 16:37 | Обновлено 04 июня 2024, 16:40
1026
1
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Football Transfers. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации портала Football Transfers, «Челси» возобновил интерес к украинскому нападающему. Отмечается, что руководство «Челси» видит трансфер Довбика более целесообразным, чем подписание Виктора Осимхена из «Наполи», ведь клаусула украинца составляет лишь 40 миллионов евро. Артем может стать первым трансфером в эру нового тренера «Челси» Энцо Марески.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

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Виктор Осимхен Энцо Мареска Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Жирона Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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Комментарии 1
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Ruslan5050
На мою думку, кращий варіант ніж контратакуючий Атлетіко, в якому Артем перед штрафною суперника буде сидіти на стулі в очікуванні уваги з боку партнерів.
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