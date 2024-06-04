Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Днепровский клуб получит 2,5 миллиона евро
По информации журналиста Виктора Вацко, выбирая между «Динамо» и «Шахтером», хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок сделал выбор в пользу киевского клуба.
Сообщается, что «Днепр-1» получит за своего лидера 2,5 миллиона евро.
Известно, что киевляне сделали предложение по Пихаленку, которое «Шахтер» должен был повторить, чтобы вернуть игрока в свой состав. «Шахтер» это сделал, а выбор остался за футболистом.
Александр имел возможность остаться в «Днепре-1», но предпочел вариант с командой Александра Шовковского.
О трансфере должны объявить в ближайшее время.
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