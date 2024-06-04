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  4. Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 21:56 |
4132
18

Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера

Днепровский клуб получит 2,5 миллиона евро

04 июня 2024, 21:56 |
4132
18
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

По информации журналиста Виктора Вацко, выбирая между «Динамо» и «Шахтером», хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок сделал выбор в пользу киевского клуба.

Сообщается, что «Днепр-1» получит за своего лидера 2,5 миллиона евро.

Известно, что киевляне сделали предложение по Пихаленку, которое «Шахтер» должен был повторить, чтобы вернуть игрока в свой состав. «Шахтер» это сделал, а выбор остался за футболистом.

Александр имел возможность остаться в «Днепре-1», но предпочел вариант с командой Александра Шовковского.

О трансфере должны объявить в ближайшее время.

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Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 18
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sergio_terry
Шах і мат, Шахтєр. 
Недоклуб, який лише робить підлість та пакостить українському футболу 
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+4
Boodya
Все що треба знати про принциповість і безумовну лояльність до керівництва і дій клубу провокаторів (вболівальників) Шахтаря (комент нижче)😂😂
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+4
Pavel_i_CO
Ласкаво просимо до Києва. А лугандони нехай й далі провокаціями займаються - це їх покликання 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Ostap Sweet Cherry
Выбрал Беркут.)
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Микола Захарченко
Такий гравець потрібен киянам . Добре бачить поле , віддає чудові паси ( чимось нагадує за манерою гри покійного Валіка Белькевича ).
Зробив правильний вибір. Успіхів в Динамо !
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-1
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
муСора будут донашивать после кротов и пердян....
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-5
Показать Скрыть 4 ответа
OtsoCity
Дуже добре, Шахтарю він все одно не потрібен був
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-7
Показать Скрыть 2 ответа
Fred1
Ще один даунбасовец у Динамо, їм що мало лугандона шапаренко?
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-10
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