Хет-трик Довбика, дубль Цыганкова, гол Малиновского, Хави покинул Барселону

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 мая.

1A. Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов

Украинцы также отметились по одному ассисту – 7:0!

1B. ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги

Артем трижды поразил ворота Гранады в матче 38-го тура Ла Лиги за Жирону

1C. Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны

24 мая «красно-белые» разгромили «Гранаду» со счетом 7:0

2. Дженоа с голом Малиновского обыграла команду-сенсацию в 38-м туре Серии А

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «грифонов», Руслан провел 63 минуты на поле

3. Привет для бывшей. Тилль прямым ударом с углового прибил Ворсклу

ЛНЗ напоследок порадовал родных болельщиков редкой домашней победой

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Зари возглавил Буковину

С командой будет работать Валерий Кривенцов

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Хави уволен с должности главного тренера Барселоны

Каталонцы займутся поисками нового наставника

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Гранд итальянского футбола остался без главного тренера

«Милан» объявил, что не будет продлевать сотрудничество со Стефано Пиоли

6A. Ингулец обыграл Карпаты в последнем туре и стал чемпионом Первой лиги

Золотой гол забил Сергей Панасенко

6B. Развязка в последнем туре. Определен победитель чемпионата Украины U-19

Киевское Динамо получит золотые медали, в топ-3 также Шахтер и Днепр-1

7A. Калинина не сумела выйти в финал турнира в Страсбурге, проиграв Коллинс

Ангелина уступила Даниэль в двух сетах в полуфинальном противостоянии

7B. Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос 2024

Юлия с первого раза успешно прошла отбор к грунтовому мейджору

8A. Не в октябре. Боб Арум признался, когда состоится реванш Усика и Фьюри

18 мая Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира

8B. Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина

Тайсон проиграл Александру в мегафайте за абсолют

9. Пятница на Гран-при Монако. Скорость Феррари и Мерседеса, проблемы Макса

Стартовал гран-при Формулы-1 в Монако

10A. Вечный лабиринт Юрия Максимова

О постоянных скитаниях украинского «кризис-менеджера»

10B. Кривбасс может получить гарантированную путевку в евроосень. Что нужно?

Аталанта должна финишировать 5-й в Серии A, а в финале ЛЧ нужна победа Боруссии Д