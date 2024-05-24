Кривбасс может получить гарантированную путевку в евроосень. Что нужно?

Криворожский Кривбасс при выполнении некоторых условий может получить гарантированную путевку в евроосень.

Бронзовый призер УПЛ имеет шансы перейти из 3-го раунда квалификации Лиги Европы в 4-й раунд, что гарантирует команде Юрия Вернидуба участие в основном этапе, как минимум, Лиги конференций.

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В финале Лиги Европы итальянская Аталанта разгромила немецкий Байер в финале Лиги Европы (3:0), и этот результат выгоден Кривбассу.

Кривбассу нужно, чтобы исполнились еще два условия:

Аталанта должна финишировать в Серии A на 5-й позиции (вне топ-4)

В финале Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд должна выиграть у Реала

В також случае место обладателя трофея Лиги конференций окажется вакантным, произойдет перераспределение клубов по раундам Лиги Европы, и Кривбасс попадет сразу в 4-й раунд ЛЕ, что гарантирует команде Вернидуба евроосень.

Распределение мест в Лиге Европы 2024/25