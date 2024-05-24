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Лига Европы
24 мая 2024, 03:45 | Обновлено 24 мая 2024, 04:26
304
0

Кривбасс может получить гарантированную путевку в евроосень. Что нужно?

Аталанта должна финишировать 5-й в Серии A, а в финале ЛЧ нужна победа Боруссии Д

24 мая 2024, 03:45 | Обновлено 24 мая 2024, 04:26
304
0
Кривбасс может получить гарантированную путевку в евроосень. Что нужно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Криворожский Кривбасс при выполнении некоторых условий может получить гарантированную путевку в евроосень.

Бронзовый призер УПЛ имеет шансы перейти из 3-го раунда квалификации Лиги Европы в 4-й раунд, что гарантирует команде Юрия Вернидуба участие в основном этапе, как минимум, Лиги конференций.

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В финале Лиги Европы итальянская Аталанта разгромила немецкий Байер в финале Лиги Европы (3:0), и этот результат выгоден Кривбассу.

Кривбассу нужно, чтобы исполнились еще два условия:

  • Аталанта должна финишировать в Серии A на 5-й позиции (вне топ-4)
  • В финале Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд должна выиграть у Реала

В також случае место обладателя трофея Лиги конференций окажется вакантным, произойдет перераспределение клубов по раундам Лиги Европы, и Кривбасс попадет сразу в 4-й раунд ЛЕ, что гарантирует команде Вернидуба евроосень.

Распределение мест в Лиге Европы 2024/25

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Серия A Байер Аталанта Лига Европы чемпионат Италии по футболу выбор редакции Лига чемпионов статистические расклады Аталанта - Байер Лига конференций Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Боруссия Д - Реал Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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