Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос 2024

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№144 WTA) преодолела сито квалификации на Открытом чемпионате Франции.

В финале отбора 29-я сеяная украинка в двух сетах переиграла канадку Марину Стакушич (№184 WTA).

Ролан Гаррос. Финал квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Марина Стакушич (Канада) – 6:3, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток, Юлия впервые сыграла в отборе к грунтовому мейджору.

Первая соперница Стародубцевой в основе станет известна немного позже.

Отметим, что самым сложным матчем для Юлии стала встреча первого круга отбора против еще одной украинки Катарины Завацкой.

Ранее первых соперниц в основной сетке получили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.