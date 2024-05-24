Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос 2024
Юлия с первого раза успешно прошла отбор к грунтовому мейджору
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№144 WTA) преодолела сито квалификации на Открытом чемпионате Франции.
В финале отбора 29-я сеяная украинка в двух сетах переиграла канадку Марину Стакушич (№184 WTA).
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Марина Стакушич (Канада) – 6:3, 6:2
Это была 1-я встреча теннисисток, Юлия впервые сыграла в отборе к грунтовому мейджору.
Первая соперница Стародубцевой в основе станет известна немного позже.
Отметим, что самым сложным матчем для Юлии стала встреча первого круга отбора против еще одной украинки Катарины Завацкой.
Ранее первых соперниц в основной сетке получили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
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