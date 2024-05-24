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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 16:48 | Обновлено 24 мая 2024, 16:52
546
9

Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос 2024

Юлия с первого раза успешно прошла отбор к грунтовому мейджору

24 мая 2024, 16:48 | Обновлено 24 мая 2024, 16:52
546
9
Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№144 WTA) преодолела сито квалификации на Открытом чемпионате Франции.

В финале отбора 29-я сеяная украинка в двух сетах переиграла канадку Марину Стакушич (№184 WTA).

Ролан Гаррос. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Марина Стакушич (Канада) – 6:3, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток, Юлия впервые сыграла в отборе к грунтовому мейджору.

Первая соперница Стародубцевой в основе станет известна немного позже.

Отметим, что самым сложным матчем для Юлии стала встреча первого круга отбора против еще одной украинки Катарины Завацкой.

Ранее первых соперниц в основной сетке получили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

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Марина Стакушич Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 9
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Stanislav Matusevych
Непогано. На улюбленому покритті вперше вдалося вийти в основу Шолома. Тепер очікуємо жереба. 
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+4
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Sashamar
Прогнози виправдалися. З групи Байндль вийшла, на жаль, Авдєєва, ну там складно було передбачити: Гадецька, Аранго чи Авдєєва. З групи Снігур - Волинець, яка сьогодні не дуже швидко, але відмінусувала кацапку (з Снігур було б те саме, тільки швидше, не треба себе дурити). І нарешті Стародубцева, яка з усіх українок в кваліфікації мала найкращі перспективи.
І ще Єва Лис веде в третьому сеті 3:0 проти Захарової. Якщо переможе, в основну сітку проходить тільки одна росіянка. Тримаємо кулаки.
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+2
C.Пеклов
Впевнено,з доброю подачею,по всіх компонентах обіграла суперницю,молодець!З дебютом в основі РГ!
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+1
naverland
Супер Юля, молодец, так держать
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0
introvert
Юля добре попрацювала на корті і поза кортом, знову показує цікаву комбінаційну гру. Тепер, щоб зробити черговий крок вперед, а не топтатися на місці, потрібно трохи удачі при жеребкуванні.
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0
Андрій Заліщук
во хохма буде, якщо Юля попаде на Марту))))
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0
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