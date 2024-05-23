Украинки узнали первых соперниц на Ролан Гаррос 2024

В четверг, 23 мая, состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису.

В основной сетке женского турнира Украина будет представлена как минимум пятью теннисистками. По рейтингу в основу прошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Свитолина (№17 WTA) начнет борьбу на кортах Парижа матчем против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой (№51 WTA).

Костюк (№20 WTA) стартует встречей с теннисисткой из квалификации.

Ястремская (№32 WTA) в первом раунде сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович (№207 WTA), получившей уайлд-кард от организаторов.

Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на грунтовом мейджоре матчем против хорватки Донны Векич (№40 WTA).

Калинина (№56 WTA) на старте соревнований сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№77 WTA).

Отметим, что борьбу в квалификации продолжает Юлия Стародубцева, которая вышла в финал отбора.