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Ролан Гаррос
23 мая 2024, 15:38 | Обновлено 23 мая 2024, 15:44
767
1

Украинки узнали первых соперниц на Ролан Гаррос 2024

Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют в основе

23 мая 2024, 15:38 | Обновлено 23 мая 2024, 15:44
767
1
Украинки узнали первых соперниц на Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В четверг, 23 мая, состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису.

В основной сетке женского турнира Украина будет представлена как минимум пятью теннисистками. По рейтингу в основу прошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Свитолина (№17 WTA) начнет борьбу на кортах Парижа матчем против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой (№51 WTA).

Костюк (№20 WTA) стартует встречей с теннисисткой из квалификации.

Ястремская (№32 WTA) в первом раунде сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович (№207 WTA), получившей уайлд-кард от организаторов.

Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на грунтовом мейджоре матчем против хорватки Донны Векич (№40 WTA).

Калинина (№56 WTA) на старте соревнований сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№77 WTA).

Отметим, что борьбу в квалификации продолжает Юлия Стародубцева, которая вышла в финал отбора.

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Ролан Гаррос 2023 Ролан Гаррос 2024 Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Леся Цуренко Ангелина Калинина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Анна Савоськіна
Леся і Беладонна це вже традиція))))
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