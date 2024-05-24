ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Зари возглавил Буковину

«Буковина» из Черновцов официально сообщила о назначении на пост главного тренера команды Валерия Кривенцова. Соглашение с 50-летним украинским специалистом рассчитано на один год с опцией продления.

Кривенцов уже прибыл в расположение «Буковины» для того, чтобы как можно скорее приступить к формированию нового состава команды. Специалист известен по работе в УПЛ с «Металлистом 1925» и луганской «Зарей».

В нынешнем сезоне «Буковина» лидирует в группе борьбы за выживание Первой лиги за тур до финиша чемпионата.