Шахтер нацелен на Кубок, валидол для Гвардиолы, домашняя неудача Жироны

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 мая.

1. Марино ПУШИЧ: «Опередить Динамо по количеству титулов? Для кого-то это важно»

Тренер оценил предстояющую битву за Кубок Украины

2A. Бомбардиры промолчали. Жирона с Довбиком и Цыганковым проиграла Вильярреалу

Артем Довбик теперь рискует проиграть гонку голеадоров Ла Лиги Джуду Беллингему

2B. Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе

«Королевский клуб» одержал победу со счетом 5:0

3A. Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ

Игра завершилась со счетом 2:0, Эрлинг забил на 51-й и 90+1-й минутах

3B. ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство

Южнокорейский футболист мог сравнять счет в матче «Тоттенхэм» – «Ман Сити»

3C. Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов

Астон Вилла не опустится ниже 4-го места после поражения Тоттенхэма в матче с Ман Сити

4. После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду

Лука Модрич после завершения сезона покинет «королевский клуб»

5. ОФИЦИАЛЬНО. Жиру нашел новый клуб после ухода из Милана

Француз перейдет в клуб MLS «Лос-Анджелес»

6. Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения

Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии

7A. Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125

Анастасия преодолела стартовый круг основной сетки в Парме

7B. Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный полуфинал в Риме

Людмила и Алена проиграли итальянскому дуэту

8A. ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции

Завершился очередной игровой день на турнире

8B. ЧМ по хоккею. Латвия выиграла третий матч на турнире, успех Норвегии

Латвийцы пока идут без поражений на групповом этапе

9. Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест

Алине дали три предупреждения якобы за то, что хватала соперницу за волосы

10. Шахтер – чемпион, подвиг Миная, Кривбасс с бронзой после длинного матча

Самые интересные события 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре