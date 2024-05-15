Шахтер нацелен на Кубок, валидол для Гвардиолы, домашняя неудача Жироны
Главные новости за 14 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 мая.
1. Марино ПУШИЧ: «Опередить Динамо по количеству титулов? Для кого-то это важно»
Тренер оценил предстояющую битву за Кубок Украины
2A. Бомбардиры промолчали. Жирона с Довбиком и Цыганковым проиграла Вильярреалу
Артем Довбик теперь рискует проиграть гонку голеадоров Ла Лиги Джуду Беллингему
2B. Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
«Королевский клуб» одержал победу со счетом 5:0
3A. Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ
Игра завершилась со счетом 2:0, Эрлинг забил на 51-й и 90+1-й минутах
3B. ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство
Южнокорейский футболист мог сравнять счет в матче «Тоттенхэм» – «Ман Сити»
3C. Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Астон Вилла не опустится ниже 4-го места после поражения Тоттенхэма в матче с Ман Сити
4. После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
Лука Модрич после завершения сезона покинет «королевский клуб»
5. ОФИЦИАЛЬНО. Жиру нашел новый клуб после ухода из Милана
Француз перейдет в клуб MLS «Лос-Анджелес»
6. Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии
7A. Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125
Анастасия преодолела стартовый круг основной сетки в Парме
7B. Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный полуфинал в Риме
Людмила и Алена проиграли итальянскому дуэту
8A. ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
Завершился очередной игровой день на турнире
8B. ЧМ по хоккею. Латвия выиграла третий матч на турнире, успех Норвегии
Латвийцы пока идут без поражений на групповом этапе
9. Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
Алине дали три предупреждения якобы за то, что хватала соперницу за волосы
10. Шахтер – чемпион, подвиг Миная, Кривбасс с бронзой после длинного матча
Самые интересные события 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
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