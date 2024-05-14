Марино ПУШИЧ: Опередить Динамо по количеству титулов? Для кого-то это важно
Тренер оценил предстояющую битву за Кубок Украины
Наставник «Шахтера» Марино Пушич на пресс-конференции коротко рассказал о финальном поединке за Кубок Украины против «Ворсклы».
Матч состоится 15 мая, начало в 19:00.
«То, что мы добрались до финала, это очень хороший путь. Для нас честь участвовать в этой великой игре. Да, мы выиграли чемпионат, но помним, что сезон еще продолжается, и нужно победить завтра. Все наши эмоции будут в финале».
«Опередить «Динамо» по количеству трофеев? Для нас мотивацией является, прежде всего, выиграть финал и получить трофей для клуба».
«Может быть, для кого-то это важная деталь, но мы смотрим на трофей и хотели бы выиграть этот поединок», — сказал Пушич.
«Шахтер» выиграл 15-й чемпионский титул и отстает от киевлян на одно чемпионство. В плане общих трофеев в периоде независимости Украины у клубов равенство (38).
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Что еще раз доказывает одно - Динамо Киев, с запасом в полтора десятка трофеев самый титулованный клуб Украины!
Как карта ляжет, так и будет. В СССР даже Карпаты и СКА Р-Д выигрывали Кубок.
И посмотрим хватит ли там однооо кубка чтобы обойти киевлян или нет
мне так нравится как донецкая метода и их шавки пытаются пропагандировать этот бред, про количество трофеев.... но, любой человек в умением считать десятки поймет что Динамо Киев - самый титулованный украинский клуб с большим отрывом не смотря на десятилетия экспансии украинского футбола наперсточнкиами