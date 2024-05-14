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  4. Марино ПУШИЧ: Опередить Динамо по количеству титулов? Для кого-то это важно
Кубок Украины
14 мая 2024, 18:48 | Обновлено 14 мая 2024, 19:39
665
13

Марино ПУШИЧ: Опередить Динамо по количеству титулов? Для кого-то это важно

Тренер оценил предстояющую битву за Кубок Украины

14 мая 2024, 18:48 | Обновлено 14 мая 2024, 19:39
665
13
Марино ПУШИЧ: Опередить Динамо по количеству титулов? Для кого-то это важно
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич на пресс-конференции коротко рассказал о финальном поединке за Кубок Украины против «Ворсклы».

Матч состоится 15 мая, начало в 19:00.

«То, что мы добрались до финала, это очень хороший путь. Для нас честь участвовать в этой великой игре. Да, мы выиграли чемпионат, но помним, что сезон еще продолжается, и нужно победить завтра. Все наши эмоции будут в финале».

«Опередить «Динамо» по количеству трофеев? Для нас мотивацией является, прежде всего, выиграть финал и получить трофей для клуба».

«Может быть, для кого-то это важная деталь, но мы смотрим на трофей и хотели бы выиграть этот поединок», — сказал Пушич.

«Шахтер» выиграл 15-й чемпионский титул и отстает от киевлян на одно чемпионство. В плане общих трофеев в периоде независимости Украины у клубов равенство (38).

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 13
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FunnyCat_____
Норм даунят плющит 
Что еще раз доказывает одно - Динамо Киев, с запасом в полтора десятка трофеев самый титулованный клуб Украины!
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+1
Остап Черешня
Пусику  точно по барабану наша статистика.   Главное он уже выполнил.  Да и Динамо никакого в финале нет.
Как карта ляжет, так и будет.   В СССР даже Карпаты и СКА  Р-Д выигрывали Кубок.
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0
FunnyCat_____
Вечером как буду у компьютера, сделаю одолжение болезненным и пересчитаю все трофеи Киевского Динамо и бесполезного донецкого спорт кружка 
И посмотрим хватит ли там однооо кубка чтобы обойти киевлян или нет 
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0
OtsoCity
Шахтар стане найтитулованішим клубом незалежної України вигравши кубок. лайно суркисів(динамо), буде у середу по вуха в лайні
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0
FunnyCat_____
Чтобы опередить ДК по количеству трофеев тебе надо 16 кубков выиграть, и чтобы ДК не выигрывало за это время ничего!
мне так нравится как донецкая метода и их шавки пытаются пропагандировать этот бред, про количество трофеев.... но, любой человек в умением считать десятки поймет что Динамо Киев -  самый титулованный украинский клуб с большим отрывом не смотря на десятилетия экспансии украинского футбола наперсточнкиами 
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-1
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OtsoCity
Шлюха кацапська під нікнеймом fany, ти за незалежну Україну, чи ти совкодрочер та ватан?
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-2
OtsoCity
Щур кацапській під нікнеймом fany, знову злякався відповісти чому він совкодрочер та за сср. Потрібно, щоб їм щуром зайнялося СБУ
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-4
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