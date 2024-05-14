Марино ПУШИЧ: Опередить Динамо по количеству титулов? Для кого-то это важно

Наставник «Шахтера» Марино Пушич на пресс-конференции коротко рассказал о финальном поединке за Кубок Украины против «Ворсклы».

Матч состоится 15 мая, начало в 19:00.

«То, что мы добрались до финала, это очень хороший путь. Для нас честь участвовать в этой великой игре. Да, мы выиграли чемпионат, но помним, что сезон еще продолжается, и нужно победить завтра. Все наши эмоции будут в финале».

«Опередить «Динамо» по количеству трофеев? Для нас мотивацией является, прежде всего, выиграть финал и получить трофей для клуба».

«Может быть, для кого-то это важная деталь, но мы смотрим на трофей и хотели бы выиграть этот поединок», — сказал Пушич.

«Шахтер» выиграл 15-й чемпионский титул и отстает от киевлян на одно чемпионство. В плане общих трофеев в периоде независимости Украины у клубов равенство (38).