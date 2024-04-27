Реал без Лунина, договорняк в Первой лиге, расистский скандал с украинцем

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 апреля.

1. Реал без Лунина обыграл Реал Сосьедад. Сколько нужно очков для чемпионства?

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Арда Гюлер

2. Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку

26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета

3. Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей

Даниила Игнатенко обвинили в расистских высказываниях

4A. Слот заменит Клоппа. Фейеноорд и Ливерпуль подписали договор о компенсации

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо

4B. Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25

«Лестер» вернется в элитный дивизион, «лисы» гарантировали как минимум 2-е место

5A. Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины

Украинский вратарь остался в запасе в последнем матче

5B. Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче

В старте «Реала» вышел Кепа Аррисабалага

6. Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца

«Милан» вступил в борьбу с «ПСЖ», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» за Андрея

7A. Калинина второй год подряд проиграла в стартовом матче в Мадриде

Ангелина в трех сетах уступила американке Кэролайн Доулхайд

7B. Костюк уступила египтянке Шериф в первом поединке в Мадриде

Реванш с Рыбакиной придется отложить

8. Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею

Команда Дмитрия Христича попробует выйти в Дивизион 1A

9. Самые желанные соперники для Райана Гарсии и Девина Хейни

Кто может стать следующим для американцев?

10A. Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф

Вспоминаем неожиданных чемпионов топ-5 в контексте их следующего сезона

10B. Шаги Ароки – широки. Что нужно знать об открытии Примейры последних сезонов

О португальском клубе, который в последнее время прилично прогрессирует