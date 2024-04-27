Реал без Лунина, договорняк в Первой лиге, расистский скандал с украинцем
Главные новости за 26 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 апреля.
1. Реал без Лунина обыграл Реал Сосьедад. Сколько нужно очков для чемпионства?
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Арда Гюлер
2. Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета
3. Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей
Даниила Игнатенко обвинили в расистских высказываниях
4A. Слот заменит Клоппа. Фейеноорд и Ливерпуль подписали договор о компенсации
Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо
4B. Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
«Лестер» вернется в элитный дивизион, «лисы» гарантировали как минимум 2-е место
5A. Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Украинский вратарь остался в запасе в последнем матче
5B. Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
В старте «Реала» вышел Кепа Аррисабалага
6. Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
«Милан» вступил в борьбу с «ПСЖ», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» за Андрея
7A. Калинина второй год подряд проиграла в стартовом матче в Мадриде
Ангелина в трех сетах уступила американке Кэролайн Доулхайд
7B. Костюк уступила египтянке Шериф в первом поединке в Мадриде
Реванш с Рыбакиной придется отложить
8. Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Команда Дмитрия Христича попробует выйти в Дивизион 1A
9. Самые желанные соперники для Райана Гарсии и Девина Хейни
Кто может стать следующим для американцев?
10A. Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Вспоминаем неожиданных чемпионов топ-5 в контексте их следующего сезона
10B. Шаги Ароки – широки. Что нужно знать об открытии Примейры последних сезонов
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