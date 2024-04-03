Заря может прекратить существование, неудача Трубина, куда уедет Довбик
Главные новости за 2 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 апреля.
1. Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Олег Печорный рассказал о проблемах луганского клуба
2. Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Бело-зеленые вышли в финал Кубка Португалии и ожидают соперника
3A. Борнмут с Забарным вырвал победу у Кристал Пэлас, ничья Бернли и Вулвз
2 апреля состоялись матчи 31-го тура АПЛ, Илья Забарный отыграл все 90 минут
3B. Миколенко вернулся после болезни. Эвертон вырвал ничью в игре с Ньюкаслом
Состоялось два поединка 31-го тура АПЛ
4A. Фора в два мяча. Ювентус обыграл Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Ответная игра команд запланирована в Риме на 23 апреля
4B. Стал известен первый финалист Кубка Германии 2023/24
«Саарбрюкен» проиграл «Кайзерслаутерну» со счетом 0:2 в полуфинале турнира
5. Известно, при каких условиях Минай может доиграть матч с Динамо в Киеве
Закарпатцам предлагают оплатить расходы
6. Серьезная травма. В Италии назвали сроки восстановления Малиновского
Украинский полузащитник пропустит месяц
7A. Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Артем Довбик летом может покинуть «Жирону»
7B. Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн евро
«Атлетико» нацелился на Артема Довбика
8. Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Даяна уступила Магде Линетт в 1/16 финала грунтового турнира WTA 500 в США
9. Середа назван лучшим прыгуном в воду в 2023 году от European Aquatics
В 2023 году Алексей завоевал два золота Европейских игр и серебро ЧМ
10A. Каталония, Мадрид или Ближний Восток: какое будущее ждет Жоау Феликса?
Оцениваем карьерные перспективы португальца
10B. Пять тренеров, чьи фамилии будут доминировать летом в лентах новостей
О ком в ближайшее время мы будем слышать все чаще и чаще?
10C. Мудрик заработал пенальти и удаление, дубль Довбика и эпидемия травм
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» нацелился на Артема Довбика
«Эвертон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» - 1:1