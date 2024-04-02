Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, украинского голеадора хотят купить ряд европейских клубов, из которых наиболее статусными являются «Милан» и «Арсенал». Отмечается, что за украинским футболистом также внимательно следят английские «Вест Хэм», «Ньюкасл» и немецкий «РБ Лейпциг».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.