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  4. Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 20:41 |
2385
12

Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали

Олег Печорный рассказал о проблемах луганского клуба

02 апреля 2024, 20:41 |
2385
12
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
ФК Заря

Президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печорный высказался о проблемах, возникших у луганской «Зари» на стадии погашения задолженности перед своими футболистами.

– Как дела у «Зари» с погашением задолженности с футболистами после информации о компромиссе?

– По моей информации, с футболистами «Зари» никто не будет рассчитываться. Также в налоговой готовится проверка и на новый сезон «Зари» может уже не быть. Луганский клуб может прекратить существование, как ФК «Львов», на который есть куча заведенных уголовных дел.

Что касается премиальных, то это все разговоры. В контрактах они не прописаны. Все это было на словах президента клуба Евгения Геллера – его обещания.

Зарплаты «Заря» платит, но все футболисты являются ФЛПами, что просто нонсенс. У них нет страховок. Теперь игрокам наобещали разного, чтобы они спокойно доиграли чемпионат, а дальше их ждет судьба, как игроков ФК «Львов».

– «Заря» можно винить в махинациях?

– Можно вспомнить прошлогоднюю ситуацию, когда «Заря» в прошлом году играла завершающий матч чемпионата против «Миная», они специально выпустили Мишнева, который не был заявлен, чтобы получить техническое поражение и занять не второе, а третье место. Клуб живет чисто на деньги УЕФА и им нужен был выход в групповой этап Лиги конференций. Игра была решающей – это не рядовой матч чемпионата.

На фоне этих проблем встают вопросы, как клуб прошел аттестацию – с футболистами ФЛПами без страховок и с аферой о техническом поражении в решающем матче чемпионата за второе место?

– Был ли ответ от УАФ по запросу?

– На эту ситуацию никто не обращает внимания. Мы направляли копию письма, но УАФ не обязаны отвечать – они остаются в стороне. Возможно, отдельные вопросы будут подняты на комитете арбитров, который состоится в ближайшее время.

Относительно ответа «Зари», то нам его подписал Станислав Оганов, который отсутствует в структуре клуба. Еще в октябре 2022 года была информация, что он подал в отставку с поста генерального директора. Пока начальником в команде является Игорь Гузь. То есть, этот ответ – очередная афера луганчан.

– Какие следующие шаги Ассоциации футболистов Украины?

– Будут переданы в УЕФА основные моменты работы «Зари», которые вызывают вопросы. На клуб могут наложить санкции – они специально выпустили игрока, который не был заявлен и получили техническое поражение, чтобы не занять второе место и получить деньги за групповой этап Лиги Конференций. Обо всех вышеперечисленных фактах футбольной деятельности ФК «Заря» мы сообщим в УАФ и УЕФА, чтобы были проведены проверки. Необходимо наводить порядок.

Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать матч с «Динамо» из-за задолженности по зарплате и премиальным.

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Олег Печёрный Заря Луганск долги Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 12
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dimando560
Не дивлячись на Єврокубки, завалили Зорю(
Взагалі може воно й на краще, може на зміну прийдуть клуби з меншою корупційною складовою..
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+1
Alex1f
Головне ще вигнати лугандона даунбаського  реброва з збірної та матвієнка, шапарєнко, конплянку, піхалёнка, зубкова та пусть там грають на лугандонії 
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0
Gargantua
да, там все идет к печальному финалу
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0
MrStepanovM .
блеа...а какой клуб был! Даже уже будучи лишь формально луганским...Мужики....
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0
serhiy
Чурко,розслабся ,напевне вже і стимуляції не буде )))
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-1
serhiy
Шарашкіна кантора.
Ответить
-1
Alex1f
А не можуть ще й кротів зняти з чемпіонату ? Хай грають в лугандоні 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Брат по лугандонії повинен допомогти. Треба дзвонити рєнату
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-2
Гумакрыс
Плохо очень плохо очень, Заря не плохой клуб Суркис помоги продавай свои часы, за Зарёй не заржавеет договорняк с динамо сыграть успеет. Ура! Ура Суркис молодец, Суркис чемпион 
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
А как же суркисы с каломоем, неужто не подсобят деньжатами своему собрату Геллеру?
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-5
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