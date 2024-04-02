Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали

Президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печорный высказался о проблемах, возникших у луганской «Зари» на стадии погашения задолженности перед своими футболистами.

– Как дела у «Зари» с погашением задолженности с футболистами после информации о компромиссе?

– По моей информации, с футболистами «Зари» никто не будет рассчитываться. Также в налоговой готовится проверка и на новый сезон «Зари» может уже не быть. Луганский клуб может прекратить существование, как ФК «Львов», на который есть куча заведенных уголовных дел.

Что касается премиальных, то это все разговоры. В контрактах они не прописаны. Все это было на словах президента клуба Евгения Геллера – его обещания.

Зарплаты «Заря» платит, но все футболисты являются ФЛПами, что просто нонсенс. У них нет страховок. Теперь игрокам наобещали разного, чтобы они спокойно доиграли чемпионат, а дальше их ждет судьба, как игроков ФК «Львов».

– «Заря» можно винить в махинациях?

– Можно вспомнить прошлогоднюю ситуацию, когда «Заря» в прошлом году играла завершающий матч чемпионата против «Миная», они специально выпустили Мишнева, который не был заявлен, чтобы получить техническое поражение и занять не второе, а третье место. Клуб живет чисто на деньги УЕФА и им нужен был выход в групповой этап Лиги конференций. Игра была решающей – это не рядовой матч чемпионата.

На фоне этих проблем встают вопросы, как клуб прошел аттестацию – с футболистами ФЛПами без страховок и с аферой о техническом поражении в решающем матче чемпионата за второе место?

– Был ли ответ от УАФ по запросу?

– На эту ситуацию никто не обращает внимания. Мы направляли копию письма, но УАФ не обязаны отвечать – они остаются в стороне. Возможно, отдельные вопросы будут подняты на комитете арбитров, который состоится в ближайшее время.

Относительно ответа «Зари», то нам его подписал Станислав Оганов, который отсутствует в структуре клуба. Еще в октябре 2022 года была информация, что он подал в отставку с поста генерального директора. Пока начальником в команде является Игорь Гузь. То есть, этот ответ – очередная афера луганчан.



– Какие следующие шаги Ассоциации футболистов Украины?

– Будут переданы в УЕФА основные моменты работы «Зари», которые вызывают вопросы. На клуб могут наложить санкции – они специально выпустили игрока, который не был заявлен и получили техническое поражение, чтобы не занять второе место и получить деньги за групповой этап Лиги Конференций. Обо всех вышеперечисленных фактах футбольной деятельности ФК «Заря» мы сообщим в УАФ и УЕФА, чтобы были проведены проверки. Необходимо наводить порядок.

Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать матч с «Динамо» из-за задолженности по зарплате и премиальным.