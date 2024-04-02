Пять тренеров, чьи фамилии будут доминировать летом в лентах новостей

Так уж сложилось, что в летнее трансферное окно футбольные болельщики основное внимание уделяют переходам игроков, однако в этот же период часто происходят и фундаментальные перемены на тренерских мостиках. Например, уже сейчас известно, что по окончании сезона к смене наставников прибегнут три европейских гранда – «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль». Также вполне вероятны перемены на скамейках в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а потому интриги на этом направлении будет хоть отбавляй, равно как и всевозможных слухов.

Сейчас мы предлагаем выделить пятерку специалистов, фамилии которых с высокой долей вероятности будут доминировать в новостных лентах всех авторитетных спортивных СМИ ближайшим летом…

Рубен Аморим

Возраст: 39 лет

Гражданство: Португалия

Место работы: «Спортинг» Лиссабон

Getty Images/Global Images Ukraine

Рубен Аморим в период карьеры футболиста успел поиграть за «Бенфику» и «Брагу», но каких-либо выдающихся успехов не достиг. Покорять топовые вершины в футболе ему, похоже, куда больше посчастливиться уже в статусе тренера, потому как сейчас персона Аморима является, пожалуй, наиболее интересной для всех европейских грандов, которые подыскивают себе новых наставников, из числа специалистов, работающих вне топ-5 чемпионатов.

Тренерскую карьеру Аморим начинал в 2018 году в скромной португальской команде «Каза Пия», откуда перебрался в «Брагу». В стане «оружейников» Рубен поначалу работал с дублерами, но вскоре ему был доверен и полноценный пост главного тренера первой команды, и под руководством молодого наставника «Брага» выиграла Кубок португальской лиги-2019/20.

С весны 2020 года Аморим работает в одном из португальских грандов – «Спортинге». «Львов» из Лиссабона Рубен в первом же своем полноценном сезоне во главе команды (2020/21) сделал чемпионами Португалии, причем это случилось с ними впервые за девятнадцать лет, так как до этого «Спортинг» в последний раз триумфовал в национальной лиге аж в 2002-м, когда в его рядах сверкал великолепный бразильский голеадор Марио Жардел.

При Амориме «Спортинг» действительно демонстрирует качественный футбол, а ряд игроков команды показали способность стремительно прогрессировать в индивидуальном плане. Это позволило лиссабонцам за последние годы осуществить несколько крайне выгодных продаж, в частности, Мануэля Угарте в «Пари Сен-Жермен» (60 млн евро), Матеуса Нунеса в «Вулверхэмптон» (45 млн евро) и Педро Порро в «Тоттенхэм» (40 млн евро).

В текущем сезоне «Спортинг» вновь активно претендует на чемпионство в португальской Примейре, и если «львы» его добудут, то руководству клуба станет еще сложнее удерживать Аморима. В частности, «Ливерпуль», как поговаривают, готов заплатить неустойку португальцам в размере 20 миллионов евро за возможность досрочного ухода 39-летнего специалиста со скамейки «львов» на тренерский мостик «красных».

Зинедин Зидан

Возраст: 51 год

Гражданство: Франция

Место работы: –

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерская карьера Зинедина Зидана пока ограничивается лишь одной командой – мадридским «Реалом». Однако вместе с «бланкос» специалист достиг таких высот, что даже после отъезда из столицы Испании, который произошел летом 2021 года, его имя перманентно возникает на передовицах газет и сайтов в аспекте перехода в тот или иной топ-клуб. За последние несколько месяцев интерес к Зидану проявляли и «Манчестер Юнайтед», и «Бавария», и «Реал», и «Пари Сен-Жермен», и много кто еще…

В качестве тренера Зидан выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, а также ряд менее значимых, но также весьма престижных турниров вроде клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании. Однако для всех болельщиков и экспертов все еще остается загадкой: сможет ли Зинедин быть настолько же успешным вне тренерского мостика мадридского клуба?

По этой причине к Зидану и обращались другие топ-клубы, но пока что француз отвечал на все предложения лишь любезным отказом. Поговаривали, что Зинедин очень рассчитывал получить пост главного тренера сборной Франции, но после чемпионата мира-2022 произошло неожиданное: руководство Федерации футбола Франции решило пролонгировать контракт с Дешамом, оставив таким образом Зидана «с носом».

Ближайшим летом, как ожидается, попытки договориться с Зиданом будут предпринимать как минимум руководители «Баварии», «Ювентуса» и, возможно, «Манчестер Юнайтед». Впрочем, перспективы добиться успеха у этих клубов невелики, если учитывать недавние признания экс-партнера Зидана в «Реале» датчанина Томаса Гравесена.

«Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад, и он прямо заявил мне, что есть только три места работы, на которые он готов согласиться. Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции. Мы были в Мадриде два года назад, и он сказал мне именно это», – отметил Гравесен.

Если с тех пор позиция Зидана не изменилась, то летом мы можем вновь не увидеть возвращение француза в большой футбол, хотя это вовсе не означает, что сплетен и слухов вокруг него станет меньше…

Роберто Де Дзерби

Возраст: 44 года

Гражданство: Италия

Место работы: «Брайтон»

Getty Images/Global Images Ukraine

44-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби так и не дождался должного уровня признания на родине, где работал со скромными командами, но показывал весьма прогрессивный футбол и принципы построения команды. По этой причине летом 2021 года Де Дзерби решил покинуть Апеннины и податься в «Шахтер», где помимо практически полного карт-бланша в трансферных вопросах Роберто гарантировали еще и очень солидную зарплату.

Увы, но построить невероятно амбициозный проект в «Шахтере» Де Дзерби так и не посчастливилось из-за начавшейся в феврале 2022 года полномасштабной фазы российско-украинской войны. Итальянский наставник оставался в Киеве практически до того момента, когда Украину удалось покинуть всем легионерам «горняков», после чего вернулся в Италию. Летом 2022-го стало понятно, что Де Дзерби не вернется, его контракт был расторгнут по соглашению сторон, а «Шахтер», пригласив Игора Йовичевича, вынужденно занялся кадровой революцией.

Де Дзерби оставался без работы до сентября 2022 года. И вновь достойное предложение Роберто получил из-за границы – от английского «Брайтона», который как раз подыскивал преемника для отбывшего в «Челси» Грэма Поттера. Последнему, как казалось, удалось почти невероятное – сделать «чаек» не только стабильными участниками АПЛ, но и середняками турнира.

Но с приходом Де Дзерби «Брайтон», продав еще и несколько лидеров, не только не стал слабее, а даже сделал шаг вперед – по итогам сезона-2022/23 занял шестое место, а в минувшем чемпионате финишировал восьмым. Стиль игры «чаек» при Де Дзерби отмечают многие эксперты, а самого экс-коуча «Шахтера» уже давно прочат в какой-то из топ-клубов – например, Жузеп Гвардиола не так давно советовал присмотреться к Роберто боссам «Барселоны».

Впрочем, если с «Барсой» у Де Дзерби не сложится, то на итальянца есть еще как минимум несколько потенциальных топ-претендентов – «Челси» и «Манчестер Юнайтед», да и слухи про «Ливерпуль» в прессе появлялись, причем неоднократно…

Юлиан Нагельсманн

Возраст: 36 лет

Гражданство: Германия

Место работы: сборная Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Юлиану Нагельсманну удалось рано заявить о себе на тренерском поприще. Молодой специалист прекрасно справился с работой в «Хоффенхайме» и «Лейпциге», и в 2021 году получил должность коуча «Баварии» – истинного гегемона клубного немецкого футбола последних лет. С мюнхенцами Нагельсманн стал чемпионом Германии в 2022 году, а также выиграл два Суперкубка страны, однако неспособность оказаться успешным в Лиге чемпионов привела Юлиана к увольнению.

Полгода Нагельсманн оставался без работы, хотя многие ожидали, что летом 2023-го он точно «укоренится» в каком-то топ-клубе, но… В итоге в сентябре минувшего года Юлиан оформил краткосрочное трудовое соглашение с Немецким футбольным союзом, по условиям которого должен будет руководить сборной Германии на Евро-2024, после чего, вероятнее всего, покинет этот пост.

Учитывая последнее обстоятельство, а также крайне молодой, как для тренера, возраст Нагельсманна и все еще фонтанирующие новые идеи, этот специалист является «лакомым кусочком» на рынке коучей. В частности, только за последние пару месяцев различные источники сообщали, что интерес к сотрудничеству с Юлианом проявляют «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Барселона» и дортмундская «Боруссия». В общем, недостатка предложений летом у Нагельсманна точно не будет…

Хаби Алонсо

Возраст: 36 лет

Гражданство: Испания

Место работы: «Байер»

Getty Images/Global Images Ukraine

Хаби Алонсо стал легендой в футболе, когда еще являлся игроком. Хавбеку удалось блестяще проявить себя и запомнится надолго не только фанатам родного для него «Реал Сосьедада», но и грандов – «Ливерпуля», «Баварии» и «Реала». Именно в стане «бланкос» после завершения активных выступлений Алонсо приступил к тренерскому ремеслу. Сперва Хаби работал с юниорами «Реала», а затем предпочел перебраться в «Реал Сосьедад», где ему доверили резервную команду.

Настоящий рывок в тренерской карьере Алонсо сделал в октябре 2022 года, когда согласился возглавить «Байер». На тот момент команда из Леверкузена плелась в зоне вылета в немецкой Бундеслиге, и сложно сказать однозначно, кто на тот момент рисковал больше в этом сотрудничестве: боссы «фармацевтов» или молодой испанский тренер, который мог бы, в случае вылета, навсегда похоронить надежды на успешную наставническую карьеру.

Как бы там ни было, а «Байер» в сезоне-2022/23 не только избежал понижения в классе, но и финишировал шестым, завоевав путевку в Лигу Европы, где в текущем розыгрыше добрался уже до четвертьфинала. Впрочем, главной заслугой Алонсо является даже не это, а то, что «фармацевты» ныне сенсационно лидируют в Бундеслиге и находятся всего в нескольких шагах от исторического для себя чемпионства, ведь никогда ранее за все без малого уже 120 лет существования клуба леверкузенцы не брали «золото» национальной лиги.

Неудивительно, что стремительный успех Алонсо в «Байере» привлек интерес к этому специалисту от других клубов. Сейчас в прессе в основном фигурируют два клуба, где Хаби может оказаться летом – «Ливерпуль» и «Бавария». Причем именно мюнхенцы пока выглядят фаворитами, ведь недавно сообщалось, что они готовы заплатить отступные «Байеру» за Алонсо в размере от 15 до 25 миллионов евро, а это сумасшедшие деньги, если речь идет о рынке коучей. Недавно Хаби Алонсо дал понять, что не покинет «Байер» по окончании сезона и намерен продолжать начатое в Леверкузене, однако это не исключает того факта, что интерес к тренеру, который, очевидно, приведет «фавмацевтов» к первому в истории чемпионству, будет колоссальным.