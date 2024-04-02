Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять тренеров, чьи фамилии будут доминировать летом в лентах новостей
Англия
02 апреля 2024, 15:28 | Обновлено 02 апреля 2024, 15:31
1373
2

Пять тренеров, чьи фамилии будут доминировать летом в лентах новостей

О ком в ближайшее время мы будем слышать все чаще и чаще?

02 апреля 2024, 15:28 | Обновлено 02 апреля 2024, 15:31
1373
2
Пять тренеров, чьи фамилии будут доминировать летом в лентах новостей
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Так уж сложилось, что в летнее трансферное окно футбольные болельщики основное внимание уделяют переходам игроков, однако в этот же период часто происходят и фундаментальные перемены на тренерских мостиках. Например, уже сейчас известно, что по окончании сезона к смене наставников прибегнут три европейских гранда – «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль». Также вполне вероятны перемены на скамейках в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а потому интриги на этом направлении будет хоть отбавляй, равно как и всевозможных слухов.

Сейчас мы предлагаем выделить пятерку специалистов, фамилии которых с высокой долей вероятности будут доминировать в новостных лентах всех авторитетных спортивных СМИ ближайшим летом…

Рубен Аморим

Возраст: 39 лет
Гражданство: Португалия
Место работы: «Спортинг» Лиссабон

Getty Images/Global Images Ukraine

Рубен Аморим в период карьеры футболиста успел поиграть за «Бенфику» и «Брагу», но каких-либо выдающихся успехов не достиг. Покорять топовые вершины в футболе ему, похоже, куда больше посчастливиться уже в статусе тренера, потому как сейчас персона Аморима является, пожалуй, наиболее интересной для всех европейских грандов, которые подыскивают себе новых наставников, из числа специалистов, работающих вне топ-5 чемпионатов.

Тренерскую карьеру Аморим начинал в 2018 году в скромной португальской команде «Каза Пия», откуда перебрался в «Брагу». В стане «оружейников» Рубен поначалу работал с дублерами, но вскоре ему был доверен и полноценный пост главного тренера первой команды, и под руководством молодого наставника «Брага» выиграла Кубок португальской лиги-2019/20.

С весны 2020 года Аморим работает в одном из португальских грандов – «Спортинге». «Львов» из Лиссабона Рубен в первом же своем полноценном сезоне во главе команды (2020/21) сделал чемпионами Португалии, причем это случилось с ними впервые за девятнадцать лет, так как до этого «Спортинг» в последний раз триумфовал в национальной лиге аж в 2002-м, когда в его рядах сверкал великолепный бразильский голеадор Марио Жардел.

При Амориме «Спортинг» действительно демонстрирует качественный футбол, а ряд игроков команды показали способность стремительно прогрессировать в индивидуальном плане. Это позволило лиссабонцам за последние годы осуществить несколько крайне выгодных продаж, в частности, Мануэля Угарте в «Пари Сен-Жермен» (60 млн евро), Матеуса Нунеса в «Вулверхэмптон» (45 млн евро) и Педро Порро в «Тоттенхэм» (40 млн евро).

В текущем сезоне «Спортинг» вновь активно претендует на чемпионство в португальской Примейре, и если «львы» его добудут, то руководству клуба станет еще сложнее удерживать Аморима. В частности, «Ливерпуль», как поговаривают, готов заплатить неустойку португальцам в размере 20 миллионов евро за возможность досрочного ухода 39-летнего специалиста со скамейки «львов» на тренерский мостик «красных».

Зинедин Зидан

Возраст: 51 год
Гражданство: Франция
Место работы: –

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерская карьера Зинедина Зидана пока ограничивается лишь одной командой – мадридским «Реалом». Однако вместе с «бланкос» специалист достиг таких высот, что даже после отъезда из столицы Испании, который произошел летом 2021 года, его имя перманентно возникает на передовицах газет и сайтов в аспекте перехода в тот или иной топ-клуб. За последние несколько месяцев интерес к Зидану проявляли и «Манчестер Юнайтед», и «Бавария», и «Реал», и «Пари Сен-Жермен», и много кто еще…

В качестве тренера Зидан выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, а также ряд менее значимых, но также весьма престижных турниров вроде клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании. Однако для всех болельщиков и экспертов все еще остается загадкой: сможет ли Зинедин быть настолько же успешным вне тренерского мостика мадридского клуба?

По этой причине к Зидану и обращались другие топ-клубы, но пока что француз отвечал на все предложения лишь любезным отказом. Поговаривали, что Зинедин очень рассчитывал получить пост главного тренера сборной Франции, но после чемпионата мира-2022 произошло неожиданное: руководство Федерации футбола Франции решило пролонгировать контракт с Дешамом, оставив таким образом Зидана «с носом».

Ближайшим летом, как ожидается, попытки договориться с Зиданом будут предпринимать как минимум руководители «Баварии», «Ювентуса» и, возможно, «Манчестер Юнайтед». Впрочем, перспективы добиться успеха у этих клубов невелики, если учитывать недавние признания экс-партнера Зидана в «Реале» датчанина Томаса Гравесена.

«Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад, и он прямо заявил мне, что есть только три места работы, на которые он готов согласиться. Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции. Мы были в Мадриде два года назад, и он сказал мне именно это», – отметил Гравесен.

Если с тех пор позиция Зидана не изменилась, то летом мы можем вновь не увидеть возвращение француза в большой футбол, хотя это вовсе не означает, что сплетен и слухов вокруг него станет меньше…

Роберто Де Дзерби

Возраст: 44 года
Гражданство: Италия
Место работы: «Брайтон»

Getty Images/Global Images Ukraine

44-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби так и не дождался должного уровня признания на родине, где работал со скромными командами, но показывал весьма прогрессивный футбол и принципы построения команды. По этой причине летом 2021 года Де Дзерби решил покинуть Апеннины и податься в «Шахтер», где помимо практически полного карт-бланша в трансферных вопросах Роберто гарантировали еще и очень солидную зарплату.

Увы, но построить невероятно амбициозный проект в «Шахтере» Де Дзерби так и не посчастливилось из-за начавшейся в феврале 2022 года полномасштабной фазы российско-украинской войны. Итальянский наставник оставался в Киеве практически до того момента, когда Украину удалось покинуть всем легионерам «горняков», после чего вернулся в Италию. Летом 2022-го стало понятно, что Де Дзерби не вернется, его контракт был расторгнут по соглашению сторон, а «Шахтер», пригласив Игора Йовичевича, вынужденно занялся кадровой революцией.

Де Дзерби оставался без работы до сентября 2022 года. И вновь достойное предложение Роберто получил из-за границы – от английского «Брайтона», который как раз подыскивал преемника для отбывшего в «Челси» Грэма Поттера. Последнему, как казалось, удалось почти невероятное – сделать «чаек» не только стабильными участниками АПЛ, но и середняками турнира.

Но с приходом Де Дзерби «Брайтон», продав еще и несколько лидеров, не только не стал слабее, а даже сделал шаг вперед – по итогам сезона-2022/23 занял шестое место, а в минувшем чемпионате финишировал восьмым. Стиль игры «чаек» при Де Дзерби отмечают многие эксперты, а самого экс-коуча «Шахтера» уже давно прочат в какой-то из топ-клубов – например, Жузеп Гвардиола не так давно советовал присмотреться к Роберто боссам «Барселоны».

Впрочем, если с «Барсой» у Де Дзерби не сложится, то на итальянца есть еще как минимум несколько потенциальных топ-претендентов – «Челси» и «Манчестер Юнайтед», да и слухи про «Ливерпуль» в прессе появлялись, причем неоднократно…

Юлиан Нагельсманн

Возраст: 36 лет
Гражданство: Германия
Место работы: сборная Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Юлиану Нагельсманну удалось рано заявить о себе на тренерском поприще. Молодой специалист прекрасно справился с работой в «Хоффенхайме» и «Лейпциге», и в 2021 году получил должность коуча «Баварии» – истинного гегемона клубного немецкого футбола последних лет. С мюнхенцами Нагельсманн стал чемпионом Германии в 2022 году, а также выиграл два Суперкубка страны, однако неспособность оказаться успешным в Лиге чемпионов привела Юлиана к увольнению.

Полгода Нагельсманн оставался без работы, хотя многие ожидали, что летом 2023-го он точно «укоренится» в каком-то топ-клубе, но… В итоге в сентябре минувшего года Юлиан оформил краткосрочное трудовое соглашение с Немецким футбольным союзом, по условиям которого должен будет руководить сборной Германии на Евро-2024, после чего, вероятнее всего, покинет этот пост.

Учитывая последнее обстоятельство, а также крайне молодой, как для тренера, возраст Нагельсманна и все еще фонтанирующие новые идеи, этот специалист является «лакомым кусочком» на рынке коучей. В частности, только за последние пару месяцев различные источники сообщали, что интерес к сотрудничеству с Юлианом проявляют «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Барселона» и дортмундская «Боруссия». В общем, недостатка предложений летом у Нагельсманна точно не будет…

Хаби Алонсо

Возраст: 36 лет
Гражданство: Испания
Место работы: «Байер»

Getty Images/Global Images Ukraine

Хаби Алонсо стал легендой в футболе, когда еще являлся игроком. Хавбеку удалось блестяще проявить себя и запомнится надолго не только фанатам родного для него «Реал Сосьедада», но и грандов – «Ливерпуля», «Баварии» и «Реала». Именно в стане «бланкос» после завершения активных выступлений Алонсо приступил к тренерскому ремеслу. Сперва Хаби работал с юниорами «Реала», а затем предпочел перебраться в «Реал Сосьедад», где ему доверили резервную команду.

Настоящий рывок в тренерской карьере Алонсо сделал в октябре 2022 года, когда согласился возглавить «Байер». На тот момент команда из Леверкузена плелась в зоне вылета в немецкой Бундеслиге, и сложно сказать однозначно, кто на тот момент рисковал больше в этом сотрудничестве: боссы «фармацевтов» или молодой испанский тренер, который мог бы, в случае вылета, навсегда похоронить надежды на успешную наставническую карьеру.

Как бы там ни было, а «Байер» в сезоне-2022/23 не только избежал понижения в классе, но и финишировал шестым, завоевав путевку в Лигу Европы, где в текущем розыгрыше добрался уже до четвертьфинала. Впрочем, главной заслугой Алонсо является даже не это, а то, что «фармацевты» ныне сенсационно лидируют в Бундеслиге и находятся всего в нескольких шагах от исторического для себя чемпионства, ведь никогда ранее за все без малого уже 120 лет существования клуба леверкузенцы не брали «золото» национальной лиги.

Неудивительно, что стремительный успех Алонсо в «Байере» привлек интерес к этому специалисту от других клубов. Сейчас в прессе в основном фигурируют два клуба, где Хаби может оказаться летом – «Ливерпуль» и «Бавария». Причем именно мюнхенцы пока выглядят фаворитами, ведь недавно сообщалось, что они готовы заплатить отступные «Байеру» за Алонсо в размере от 15 до 25 миллионов евро, а это сумасшедшие деньги, если речь идет о рынке коучей. Недавно Хаби Алонсо дал понять, что не покинет «Байер» по окончании сезона и намерен продолжать начатое в Леверкузене, однако это не исключает того факта, что интерес к тренеру, который, очевидно, приведет «фавмацевтов» к первому в истории чемпионству, будет колоссальным.

По теме:
Бавария определила двух главных претендентов на пост тренера
Назван единственный вариант, где Зидан готов продолжить тренерскую карьеру
У Де Дзерби есть клаусула. Сколько за него должны заплатить клубы?
статьи эксклюзив Рубен Аморим Зинедин Зидан Роберто Де Дзерби Юлиан Нагельсманн Хаби Алонсо
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 22-го тура УПЛ
Футбол | 02 апреля 2024, 15:55 0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 22-го тура УПЛ
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 22-го тура УПЛ

Поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 30 марта по 1 апреля

Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02 апреля 2024, 07:17 4
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году

Кэти Волынец в трех сетах вырвала победу у Аранчи Рус на старте турнира в Чарльстоне

В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
Футбол | 01.04.2024, 17:36
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Футбол | 02.04.2024, 13:40
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01.04.2024, 20:05
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dabo533
https://www.youtube.com/watch?v=87urSIwWNn4 - Оце так круто
Ответить
0
luceorius
 Лише одна  подія, а саме виграш Німеччиною ЧЄ, може запустити ланцюгову реакцію, яка за 1 - 2 тижні все розставить по місцях. Тоді, очевидно, Нагельсманн залишиться тренером  збірної принаймні до ЧС 2026,  Дешама  нарешті  можуть відставити і  його місце займе Зідан. Ліверпуль зазделегідь підпише Аморіма, Алонсо  нікуди не піде з Баєра. А Де Дзербі, ну дуже сумнівно, щоб він серйозно цікавив грандів - аж надто багато поразок з великим рахунком в цьому сезоні у Брайтона.
А справжньою інтригою може стати відставка Гвардіоли в разі невиграшу МС чемпіонату АПЛ та  ЛЧ, але це вже інша тема.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 202
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 1
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024
Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024
31.03.2024, 23:37 18
Киберспорт
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем