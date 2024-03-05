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  4. «Положительный сигнал». Бавария провела первые переговоры с Хаби Алонсо
Германия
05 марта 2024, 14:31 |
452
0

«Положительный сигнал». Бавария провела первые переговоры с Хаби Алонсо

За главного тренера «Байера» мюнхенцам придется заплатить

05 марта 2024, 14:31 |
452
0
«Положительный сигнал». Бавария провела первые переговоры с Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мюнхенская «Бавария» провела первые переговоры с испанским главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает авторитетное издание Sky Germany.

По информации источника, 42-летний специалист дал мюнхенскому клубу «положительный сигнал». Однако его услуги обойдутся «Баварии» минимум в 15-25 миллионов евро, ведь именно такую сумму за своего тренера попросят «фармацевты».

В этом сезоне «Байер» Хаби Алонсо возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 64 очка в 24 турах чемпионата Германии - на 10 баллов больше, чем «Бавария».

Напомним, летом «Баварию» точно покинет действующий главный тренер Томас Тухель.

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Хаби Алонсо Байер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера
Источник Sky Germany
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