«Положительный сигнал». Бавария провела первые переговоры с Хаби Алонсо
За главного тренера «Байера» мюнхенцам придется заплатить
Мюнхенская «Бавария» провела первые переговоры с испанским главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает авторитетное издание Sky Germany.
По информации источника, 42-летний специалист дал мюнхенскому клубу «положительный сигнал». Однако его услуги обойдутся «Баварии» минимум в 15-25 миллионов евро, ведь именно такую сумму за своего тренера попросят «фармацевты».
В этом сезоне «Байер» Хаби Алонсо возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 64 очка в 24 турах чемпионата Германии - на 10 баллов больше, чем «Бавария».
Напомним, летом «Баварию» точно покинет действующий главный тренер Томас Тухель.
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