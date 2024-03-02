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  4. Гвардиола посоветовал Барселоне нового тренера. Он работал в Украине
Испания
02 марта 2024, 13:14 |
1193
0

Гвардиола посоветовал Барселоне нового тренера. Он работал в Украине

Роберто Де Дзерби может покинуть «Брайтон»

02 марта 2024, 13:14 |
1193
0
Гвардиола посоветовал Барселоне нового тренера. Он работал в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший игрок и наставник «Барселоны» Жузеп Гвардиола дал совет руководству «блаугранас» по поводу того, кого следует назначить новым главным тренером команды. По информации каталонских СМИ, Гвардиола указал на нынешнего тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

«Барселона» заинтересована в приглашении итальянца, однако препятствием может стать сумма отступных в размере 10 миллионов евро. Напомним, еще в январе нынешний главный тренер «Барселоны» Хави объявил о том, что покинет свой пост в конце сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Де Дзерби со стороны «Баварии».

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Жузеп Гвардиола Барселона Роберто Де Дзерби Брайтон Хави
Источник Catalunya Ràdio
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