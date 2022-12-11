Чемпионат мира11 декабря 2022, 13:05 | Обновлено 11 декабря 2022, 13:06
927
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А как же Зидан? Дешам останется в сборной Франции до Евро-2024
Тренер не покинет свой пост после ЧМ-2022
11 декабря 2022, 13:05 | Обновлено 11 декабря 2022, 13:06
927
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не покинет свой пост после завершения ЧМ-2022. Об этом сообщают французские СМИ.
Дешам продолжит работу с командой как минимум до завершения Евро-2024. Ранее в СМИ активно писалось о том, что после ЧМ-2022 сборную Франции возглавит Зинедин Зидан.
54-летний Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Вчера команда обыграла Англию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2022.
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