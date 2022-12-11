А как же Зидан? Дешам останется в сборной Франции до Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не покинет свой пост после завершения ЧМ-2022. Об этом сообщают французские СМИ.

Дешам продолжит работу с командой как минимум до завершения Евро-2024. Ранее в СМИ активно писалось о том, что после ЧМ-2022 сборную Франции возглавит Зинедин Зидан.

54-летний Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Вчера команда обыграла Англию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2022.