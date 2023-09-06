62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?

Европейский футбол топ-уровня в начале сентября традиционно взял небольшую паузу, вызванную необходимостью проведения поединков национальных сборных. В частности, уже в самое ближайшее время в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) стартует квалификационный турнир, призванный определить шестерых счастливчиков, которые получат прямые путевки на чемпионат мира-2026 в Мексике, Канаде и США. Соревновательный процесс будет длиться аж до ноября 2025-го, когда в нем и будет окончательно поставлена точка.

Безоговорочными фаворитами отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ традиционно являются Аргентина (действующий чемпион мира) и Бразилия. Однако в составе последних не окажется 25-летнего уроженца Рио-де-Жанейро Матеуса Нунеса, который на самой «ленточке» работы трансферного окна сменил клуб в английской Премьер-лиге, и за 62 миллиона евро перешел из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити».

Нунес еще несколько лет назад отказался выступать за национальную команду своей родины, и отдал предпочтение игре за сборную Португалии. Почему же это произошло, и какой мотивацией руководствовался полузащитник? Давайте обо всем по порядку…

Нунес родился в Бразилии, но свой путь в футбол начал в Португалии

Матеус Нунес появился на свет в Рио-де-Жанейро, однако когда ему было 12 лет вместе с матерью и отчимом-англичанином покинул Бразилию и отбыл в Европу. Семью мальчика приютила Португалия, где со временем юный Нунес начал помогать родственникам зарабатывать деньги, принося пользу в пекарне, принадлежавшей его крестному отцу.

В паузах между учебой и подработкой Нунес начал заниматься футболом, оказавшись в детской школе одной из низшелиговых португальских команд – «Эрисейренсе». Там юный полузащитник провел время практически до наступления 20-летия, после чего получил приглашение от «Эшторила». Однако карьера в стане «канареек» у Нунеса оказалась крайне непродолжительной: он сыграл всего 6 матчей за первую команду во втором по силе дивизионе португальского профессионального футбола, а уже в январе 2019 года неожиданно получил предложение перебраться в «Спортинг».

Лиссабонский клуб заплатил за большую часть экономических прав на Нунеса 500 тысяч евро, и первоначально рассчитывал, что полузащитник будет продолжать свое развитие в резервной команде. Однако прогресс, который показал Матеус, очень быстро привлек внимание Рубена Аморима, который в марте 2020 года был назначен главным тренером «Спортинга», и за короткое время сумел многое изменить в игре команды, сделав ее куда более агрессивной и качественной.

Всего за два года: из дубля Спортинга – в английскую Премьер-лигу

4 июня 2020 года Рубен Аморим в выездном поединке 25-го тура Примейры против «Витории» из Гимарайнша (2:2) позволил дебютировать Матеусу Нунесу не только за «львов», но и в элитарном дивизионе португальского футбола. Хавбек с 73-м номером на футболке объявился на поле в стартовом составе, и провел 66 минут, получив желтую карточку. Однако первое выступление бразильца произвело положительное впечатление на наставника «Спортинга», потому как Нунес отличился 18 точными передачами из 19-ти выполненных, а также выиграл 56% единоборств в обороне и показал хорошую агрессию, проявившуюся в 4 фолах.

Благодаря этому Рубен Аморим еще до конца сезона-2019/20 дал Нунесу возможность сыграть еще в девяти поединках Примейры, и в целом статистика хавбека оказалась более чем пристойной: в среднем за 90 минут бразилец отметился 88% точных передач, 50% выигранных единоборств, 80% успешных обводок, 7 отборами и 0,2 желтыми карточками при показателе фолов в 3,5 в пересчете на один полный поединок.

На сезон-2020/21 Аморим определил Матеуса Нунеса как игрока основного состава, вследствие чего хавбек сыграл в чемпионате 31 поединок, из которых 12 начинал в стартовом составе, а в 19 появлялся на поле, выходя на замену. Именно тот чемпионат «Спортинг» неожиданно для многих португальских футбольных обозревателей сумел завершить в ранге чемпиона, а спустя год, в сезоне-2021/22, Матеус Нунес уже превратился в безоговорочно ключевого исполнителя для лиссабонских «львов»: 33 матча в чемпионате, из которых 31 – в стартовом составе.

Примечательно, что еще в октябре 2020 года «Спортинг» согласился заплатить «Эшторилу» еще 450 тысяч евро, чтобы окончательно стать владельцем 100% экономических прав на полузащитника. Кроме того, в это же время боссы лиссабонцев договорились о подписании нового контракта и с самим Нунесом, увеличив не только срок пребывания хавбека на «Жозе Алваладе», но и подняв клаусулу футболиста с 45 до 60 миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Нунес

И если в конце 2020-го 60 или даже 45 миллионов евро за Матеуса Нунеса казались большинству болельщиков и экспертов просто цифрой «с потолка», которую никогда и никто не предложит «Спортингу» за де-факто ноунейма, то по прошествии двух лет эти же люди нахваливали менеджмент «львов» за невероятную прозорливость. Все из-за того, что летом 2022 года Нунес перебрался в «Вулверхэмптон», а лиссабонский клуб выручил от этой продажи 45 миллионов евро – сумму ставшую на тот момент второй (после продажи этим летом Мануэля Угарте в «Пари Сен-Жермен» за 60 миллионов евро – уже третьей) в списке самых больших, полученных от исходящих трансферов, после Бруну Фернандеша, за которого МЮ ранее выплатил «львам» 65 миллионов евро.

Судьбоносная похвала от Гвардиолы

15 февраля 2022 года «Спортинг» на родном стадионе провел первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», в котором без вариантов «сгорел» оппоненту с Туманного Альбиона – 0:5. В этом матче Матеус Нунес ничем особенным не выделялся, однако после поединка главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не только заявил, что счет на табло «не отражает разницу между командами», но и персонально выделил хавбека «Спортинга», назвав того ни много ни мало, а «одним из лучших игроков в мире».

Эта похвала от Гвардиолы, очевидно, и стала судьбоносной в карьере Нунеса. Уже летом 2022-го хавбек перешел в «Вулверхэмптон», где с ходу и без особых проблем смог стать ключевым футболистом первой команды. В дебютном сезоне в английской Премьер-лиге Матеус отыграл 34 матча за «волков», из которых 30 – в стартовом составе. Если на момент переезда на «Молинью» оценочная стоимость хавбека на Transfermarkt составляла 35 миллионов евро, то уже через год выступлений в АПЛ она выросла до 45 миллионов, и наверняка могла бы быть еще более высокой, если бы «Вулверхэмптон» сохранял способность бороться за места в верхней половине таблицы, что было присуще «волкам» в сезонах-2018/19 и 2019/20, а не барахтаться в районе зоны вылета с реальной опасностью спикировать в Чемпионшип.

Неожиданный трансфер в Манчестер Сити

Летом 2023 года «Манчестер Сити» проявлял серьезную заинтересованность в подписании хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакеты. Торги по 26-летнему бразильцу шли несколько недель, и «горожане» подняли ставку с 70 до 88 миллионов фунтов, успев предварительно согласовать 6-летнее трудовое соглашение с самим игроком, но… В какой-то момент в этом трансфере начало возникать чересчур много сложностей, и в итоге сделка не состоялась, а в СМИ появилось множество версий, почему это могло произойти.

«Манчестер Сити», желая усилить среднюю линию, которая оказалась ослабленной в виду серьезного повреждения у Кевина Де Брюйне, в экстренном порядке вышел на боссов «Вулверхэмптона» с предложением о продаже Матеуса Нунеса. Сперва за хавбека «горожане» предложили 47 миллионов фунтов, но получив отказ, изъявили готовность заплатить 53 миллиона фунтов (62 миллиона евро).

В «Вулверхэмптоне» настаивали на 60 миллионах фунтов отступных за Нунеса, однако вынуждены были изменить позицию после того, как сам хавбек устроил бойкот, перестав посещать тренировки команды, требуя трансфера в «Манчестер Сити». В итоге сделка все-таки состоялась, и в 4-м туре АПЛ Нунес оказался уже в заявке «горожан», проведя в запасе весь матч против «Фулхэма» (5:1).

Нет сомнений, что Гвардиола не будет форсировать события, и предпочтет подпускать Нунеса к играм за первую команду весьма осторожно, если и вовсе не дозировано. Также Матеуса не оказалось и в заявке, которую главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес 1 сентября объявил на предстоящие матчи отбора на Евро-2024 против Словакии (8 сентября) и Люксембурга (11 сентября).

Впрочем, почему все-таки сборная Португалии, а не Бразилия?

Самое трудное решение в карьере

Еще в сентябре 2021 года, когда Матеус Нунес выступал в рядах «Спортинга», хавбек получил вызов от Тите в национальную сборную Бразилии. «Селесао» как раз столкнулись с трудностями накануне игр отбора на ЧМ-2022 против Чили, Аргентины и Перу, когда не смогли рассчитывать сразу на семь игроков из английской Премьер-лиги. Алиссона, Фабиньо и Роберто Фирмино не отпустил «Ливерпуль», Эдерсона, Габриэла Жезуса – «Манчестер Сити», Фреда – «Манчестер Юнайтед», Тьягу Силву – «Челси», а Рафинью – «Лидс». Клубы мотивировали свое решение тем, что после возвращения футболистов из сборной их, скорее всего, заставят пройти карантин, связанный с пандемией Covid-19, что всерьез ослабит команды, находящиеся в разгаре соревновательного процесса, как на внутренней, так и не международной аренах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду (слева) и Матеус Нунес в сборной Португалии

На тот момент Нунес имел возможность выступать как за сборную Бразилии, так и за Португалию, так как прожил на территории этой страны достаточное количество времени и успел обзавестись гражданством. Как ни странно, но Матеус отказался от возможности сыграть за пятикратных чемпионов мира, заявив, что это решение стало для него «самым трудным в карьере», а также отметив, что вызов в сборную Бразилии был для него «одним из моментов, которыми он больше всего гордится».

Очень скоро ситуацией воспользовался тогдашний наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш, вызывавший Нунеса на октябрьский спарринг с Катаром (3:0), а также поединок квалификации на ЧМ-2022 против Люксембурга (5:0). В матче против азиатов хавбек сыграл 71 минуту, а против европейских «красных львов» – 10.

«Нунес уже некоторое время искал возможности сыграть за сборную Португалии, и теперь у него появился шанс показать, что он этого заслуживает», – прокомментировал дебют хавбека за португальскую сборную Сантуш.

Сам же футболист тогда еще раз публично объяснил, почему отказал Бразилии и решил играть за Португалию: «После долгих бесед и размышлений с семьей я пришел к выводу, что играть за Португалию – лучший вариант. Думаю, я буду счастлив здесь».