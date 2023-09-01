ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 53 миллиона

«Манчестер Сити» объявил о подписании полузащитника «Вулверхэмтона» Матеуса Нунеса, за которого чемпионы Англии отдали 53 миллиона фунтов.

Эта продажа стала рекордной в истории Волков. 25-летний португалец подписал контракт на 5 лет.

В минувшем сезоне игрок провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.