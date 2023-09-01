Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 53 миллиона
Англия
01 сентября 2023, 12:39 |
1582
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 53 миллиона

Матеус Нунес перебрался в состав чемпиона Англии

01 сентября 2023, 12:39 |
1582
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 53 миллиона
ФК Манчестер Сити. Метус Нунес

«Манчестер Сити» объявил о подписании полузащитника «Вулверхэмтона» Матеуса Нунеса, за которого чемпионы Англии отдали 53 миллиона фунтов.

Эта продажа стала рекордной в истории Волков. 25-летний португалец подписал контракт на 5 лет.

В минувшем сезоне игрок провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
ОФИЦИАЛЬНО. Леонардо Бонуччи – игрок Унион Берлин
Кривбасс и ЛНЗ договорились об аренде форварда
Вулверхэмптон Манчестер Сити Матеус Нунес трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Футбол | 01 сентября 2023, 13:30 2
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне

Все три украинские команды проиграли свои еврокубковые противостояния

Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Футбол | 31 августа 2023, 17:19 2
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге

Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила о принятом решении

Президент УЕФА рассказал, сыграют ли клубы из Саудовской Аравии в ЛЧ
Футбол | 01.09.2023, 10:29
Президент УЕФА рассказал, сыграют ли клубы из Саудовской Аравии в ЛЧ
Президент УЕФА рассказал, сыграют ли клубы из Саудовской Аравии в ЛЧ
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Футбол | 31.08.2023, 19:52
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Футбол | 31.08.2023, 23:59
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 38
Футбол
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
30.08.2023, 19:18 7
Теннис
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
01.09.2023, 00:59 34
Теннис
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
31.08.2023, 12:25 8
Футбол
Следующий бой Усика может состояться в этом году
Следующий бой Усика может состояться в этом году
31.08.2023, 18:11
Бокс
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 6
Теннис
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря
30.08.2023, 20:11 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем