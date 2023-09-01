Англия01 сентября 2023, 12:39 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 53 миллиона
Матеус Нунес перебрался в состав чемпиона Англии
01 сентября 2023, 12:39 |
1582
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«Манчестер Сити» объявил о подписании полузащитника «Вулверхэмтона» Матеуса Нунеса, за которого чемпионы Англии отдали 53 миллиона фунтов.
Эта продажа стала рекордной в истории Волков. 25-летний португалец подписал контракт на 5 лет.
В минувшем сезоне игрок провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
The Portuguese international joins City from Wolves! ✍️— Manchester City (@ManCity) September 1, 2023
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