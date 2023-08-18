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Англия
18 августа 2023, 21:37 | Обновлено 18 августа 2023, 21:41
796
0

Стала известна одна из возможных причин срыва трансфера Пакета

Появилась информация, почему мог сорваться трансфер бразильца в «Манчестер Сити»

18 августа 2023, 21:37 | Обновлено 18 августа 2023, 21:41
796
0
Стала известна одна из возможных причин срыва трансфера Пакета
Getty Images. Лукас Пакета

Стала известна одна из основных причин срыва трансфера полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити».

Ситуация с бразильцем расследуется Футбольной ассоциацией Англии по поводу возможных нарушений по азартной деятельности. Детали еще не известны. Расследование сосредоточено на ставках, сделанных в Бразилии. Источники, близкие к Пакете, говорят, что он отрицает, что делал ставки.

«Манчестер Сити» был заинтересован в подписании футболиста этим летом за 70 миллионов фунтов стерлингов. Бразильцем планировали заменить травмированного Кевина Де Брюйне.

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Лукас Пакета Манчестер Сити Вест Хэм трансферы АПЛ Кевин де Брюйне трансферы
Источник Daily Mail
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