Стала известна одна из возможных причин срыва трансфера Пакета

Стала известна одна из основных причин срыва трансфера полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити».

Ситуация с бразильцем расследуется Футбольной ассоциацией Англии по поводу возможных нарушений по азартной деятельности. Детали еще не известны. Расследование сосредоточено на ставках, сделанных в Бразилии. Источники, близкие к Пакете, говорят, что он отрицает, что делал ставки.

«Манчестер Сити» был заинтересован в подписании футболиста этим летом за 70 миллионов фунтов стерлингов. Бразильцем планировали заменить травмированного Кевина Де Брюйне.