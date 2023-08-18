Стала известна одна из возможных причин срыва трансфера Пакета
Появилась информация, почему мог сорваться трансфер бразильца в «Манчестер Сити»
Стала известна одна из основных причин срыва трансфера полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити».
Ситуация с бразильцем расследуется Футбольной ассоциацией Англии по поводу возможных нарушений по азартной деятельности. Детали еще не известны. Расследование сосредоточено на ставках, сделанных в Бразилии. Источники, близкие к Пакете, говорят, что он отрицает, что делал ставки.
«Манчестер Сити» был заинтересован в подписании футболиста этим летом за 70 миллионов фунтов стерлингов. Бразильцем планировали заменить травмированного Кевина Де Брюйне.
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