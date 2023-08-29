Устроил бойкот. Игрок Вулверхэмптона требует переход в Ман Сити

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес устроил бойкот и отказался тренироваться с командой, требуя от клуба принять предложение «Манчестер Сити».

Чемпионы сделали Волкам уже два предложения, но клуб отказывается продавать одного из лидеров, требуя не менее 60 миллионов фунтов. Вулвз заявили, что Нунес будет оштрафован.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.