Каталония, Мадрид или Ближний Восток: какое будущее ждет Жоау Феликса?

Будущее Жоау Феликса уже не первый год вызывает вопросы. С тех пор, как перспективный форвард перешел в Атлетико из Бенфики летом 2019 года за 127 млн евро, к нему приковано много внимания. Это легко объяснить суммой трансфера. Не каждый клуб заплатит более 100 млн евро за молодого нападающего.

"Матрасники" рискнули – и это не сработало. После не лучшего периода в Атлетико, португалец провел половину сезона в Челси на правах аренды, а сейчас на тех же условиях выступает в Барселоне. Чем ближе лето – тем больше вопросов о будущем Феликса. Собственно, пока у него не так и много вариантов.

Барселона

Вернувшись из Челси прошлым летом, Феликс начал открыто заявлять о желании перейти в Барселону. Португалец действовал смело, выражая симпатии прямым конкурентам Атлетико по Ла Лиге. Неудивительно, что форвард не сыграл ни в одном из трех первых матчей текущего сезона Ла Лиги. Два поединка он провел на скамейке запасных, а в третий Диего Симеоне не включил его в заявку. Феликсу повезло – каталонцы услышали его призывы к действиям и договорились с "матрасниками" о переходе игрока на правах аренды.

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Но пока далеко не факт, что он останется в Барселоне на постоянной основе. Феликс бодро начинал в каталонском клубе, забив уже во втором матче после перехода. Потом у португальца последовала безголевая серия из девяти матчей в Ла Лиге. У форварда появилась та же проблема, которая преследовала его в Атлетико и Челси – отсутствие стабильности.

Дело больше состоит не в том, хотят ли "сине-гранатовые" выкупать футболиста, а могут ли они себе это позволить. Сначала "матрасники" требовали за игрока 100 млн евро, но на это не повелся даже Тодд Боули, который обычно денег не считает. Потом мадридцы стали запрашивать за Фелиша 80 млн евро. Сейчас, по слухам, Атлетико снизил требования до 65 миллионов, но и это дорого для Барселоны. Впрочем, остается вариант с продлением аренды, который может устроить оба клуба, если "матрасники" не получат предложений получше.

Атлетико

Идея с переходом Феликса в Атлетико изначально казалась авантюрной как минимум по двум причинам. Во-первых, молодой форвард провел только один хороший сезон, забив 15 голов в чемпионате Португалии – не такое уж и гигантское достижение. Во-вторых, "матрасники" подписывали нападающего на замену Антуану Гризманну, который перешел в Барселону, но это игроки разного типа. С тех пор прошло уже много времени, но португалец до сих пор не выполняет такой же объем работы на поле, как француз. Поэтому вряд ли эти трансферы можно было считать равноценными.

Возможно, у Симеоне были свои тактические планы на техничного (а не трудолюбивого) форварда, но это не сработало. Сложно представить, чтобы у Феликса было будущее в Атлетико. Особенно после того, как он открыто заявлял о желании покинуть клуб, а потом еще и дважды забил "матрасникам" в составе Барселоны. Мадридцы вернули Гризманна, еще у них есть Альваро Мората. Некоторое время Атлетико были одной из самых результативных команд Европы и без португальца.

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Вряд ли его возвращение серьезно усилит "матрасников". К тому же Феликс продолжает не лучшим образом отзываться об Атлетико. Да и Симеоне, по слухам, не хочет больше видеть португальца в команде. Судя по всему, стороны настроены не продлевать сотрудничество. Но и оптимальный вариант для расставания они пока не могут найти. "Матрасники" хотят денег, футболист – престижный клуб. Есть еще один вариант, который может устроить Атлетико, но вряд ли устроит игрока.

Саудовская Аравия

Наверное, нет ни одного звездного футболиста, которого за последний год ни разу не связали бы с Саудовской Аравией. Сложно сказать, можно ли считать Феликса звездным игроком, но он определенно обращает на себя внимание. Иногда португалец заставляет говорить о себе яркой игрой, но чаще его имя упоминается в СМИ из-за проблем или скандалов. Главное, что форвард на слуху и на виду. Для Саудовской Аравии этого достаточно. Есть информация, что саудовцы действительно заинтересованы в подписании футболиста, но ему самому этот вариант неинтересен.

Феликса можно понять. Его вины нет в том, что Атлетико пошел на поводу у Бенфики и заплатил более 100 млн евро. "Матрасники" уже не первый год расплачиваются за эту ошибку. Мадридцам игрок не подходит, а продать его выгодно они не могут. Футболист хочет выступать в топ-клубе, и него есть задатки для этого, но проблема нестабильности портит все. Фелишу постоянно чего-то не хватает – подходящей атмосферы, стабильности в игре и даже конкретной позиции на поле. Возможно, он до сих пор не нашел подходящего для себя тренера.

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Вариант с Саудовской Аравией устроит Атлетико. "Матрасникам" все равно куда продавать игрока, лишь бы клуб смог выполнить их финансовые требования. Но для Феликса это путь в никуда. Уехать на Ближний Восток в 24 года, в самом расцвете сил, будет странным решением. Но и в Европе у него сейчас не так много вариантов. Наверное, португальцу лучше всего остаться в Барселоне. Придет новый тренер, с которым он, возможно, сможет наконец-то обрести стабильность. Если ничего не получится, тогда придется снизить амбиции, но вместе с ними и давление, что тоже неплохо.

Текст: meta.ua/sport