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  4. Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испания
02 апреля 2024, 10:03 |
2425
0

Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн

«Атлетико» нацелился на Артема Довбика

02 апреля 2024, 10:03 |
2425
0
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, Довбик вряд ли покинет испанскую Ла Лигу следующим летом, однако украинский нападающий может все-таки сменить клуб. Отмечается, что Довбиком интересуется «Атлетико», который в случае продажи игрока группы атаки попытается подписать Артема и предложит «Жироне» 30 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Добвик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.

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Игорь Цыганык трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Источник Циганик LIVE
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