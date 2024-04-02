Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, Довбик вряд ли покинет испанскую Ла Лигу следующим летом, однако украинский нападающий может все-таки сменить клуб. Отмечается, что Довбиком интересуется «Атлетико», который в случае продажи игрока группы атаки попытается подписать Артема и предложит «Жироне» 30 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Добвик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.