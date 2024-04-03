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Кубок Португалии
Бенфика
02.04.2024 22:45 – FT 2 : 2
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Португалия
03 апреля 2024, 00:53 | Обновлено 03 апреля 2024, 01:39
657
0

Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом

Бело-зеленые вышли в финал Кубка Португалии и ожидают соперника

03 апреля 2024, 00:53 | Обновлено 03 апреля 2024, 01:39
657
0
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил два мяча за «Бенфику» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии.

«Орлы» во втором полуфинальном матче сыграли вничью лиссабонское дерби против команды «Спортинг» (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поскольку первая встреча 29 февраля завершилась победой Спортинга (2:1), в финал вышли именно бело-зеленые.

Второго финалиста определят Витория Гимараеш и Порту (3 и 17 апреля).

Кубок Португалии. 1/2 февраля

Ответный матч, 2 апреля

Бенфика – Спортинг – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Отаменди, 53, Рафа Силва, 64 – Хьюлманд, 47, Паулинью, 55.

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Источник Sport.ua
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