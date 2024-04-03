Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Бело-зеленые вышли в финал Кубка Португалии и ожидают соперника
Украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил два мяча за «Бенфику» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии.
«Орлы» во втором полуфинальном матче сыграли вничью лиссабонское дерби против команды «Спортинг» (2:2).
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Поскольку первая встреча 29 февраля завершилась победой Спортинга (2:1), в финал вышли именно бело-зеленые.
Второго финалиста определят Витория Гимараеш и Порту (3 и 17 апреля).
Кубок Португалии. 1/2 февраля
Ответный матч, 2 апреля
Бенфика – Спортинг – 2:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Отаменди, 53, Рафа Силва, 64 – Хьюлманд, 47, Паулинью, 55.
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