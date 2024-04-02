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Кубок Португалии
Бенфика
02.04.2024 22:45 – 20 0 : 0
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 апреля 2024, 22:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 22:57
229
0

Бенфика – Спортинг. Кубок Португалии. Трубин в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Португалии

02 апреля 2024, 22:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 22:57
229
0
Бенфика – Спортинг. Кубок Португалии. Трубин в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Спортинг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:45 по Киеву.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «львов».

Прогноз и анонс на матч Бенфика – Спортинг

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Sport1.

Бенфика – Спортинг. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг Кубок Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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