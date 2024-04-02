2 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Спортинг».

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Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:45 по Киеву.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «львов».

Прогноз и анонс на матч Бенфика – Спортинг

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Sport1.

Бенфика – Спортинг. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция