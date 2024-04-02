Кубок Португалии
02.04.2024 22:45 – 20’ 0 : 0
Португалия02 апреля 2024, 22:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 22:57
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Бенфика – Спортинг. Кубок Португалии. Трубин в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Португалии
02 апреля 2024, 22:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 22:57
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2 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Спортинг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:45 по Киеву.
Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «львов».
Прогноз и анонс на матч Бенфика – Спортинг
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Sport1.
Бенфика – Спортинг. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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