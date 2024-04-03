Бенфика – Спортинг – 2:2. Как пропустил Трубин? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча Кубка Португалии
Украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил два мяча за «Бенфику» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии.
«Орлы» во втором полуфинальном матче сыграли вничью лиссабонское дерби против команды «Спортинг» (2:2).
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Поскольку первая встреча 29 февраля завершилась победой Спортинга (2:1), в финал вышли именно бело-зеленые.
Второго финалиста определят Витория Гимараеш и Порту (3 и 17 апреля).
Кубок Португалии. 1/2 февраля
Ответный матч, 2 апреля
Бенфика – Спортинг – 2:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Отаменди, 53, Рафа Силва, 64 – Хьюлманд, 47, Паулинью, 55.
Видео голов и обзор матча
События матча
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