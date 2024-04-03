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Кубок Португалии
Бенфика
02.04.2024 22:45 – FT 2 : 2
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Португалия
03 апреля 2024, 06:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 07:21
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Бенфика – Спортинг – 2:2. Как пропустил Трубин? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча Кубка Португалии

03 апреля 2024, 06:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 07:21
1025
0
Бенфика – Спортинг – 2:2. Как пропустил Трубин? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил два мяча за «Бенфику» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии.

«Орлы» во втором полуфинальном матче сыграли вничью лиссабонское дерби против команды «Спортинг» (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поскольку первая встреча 29 февраля завершилась победой Спортинга (2:1), в финал вышли именно бело-зеленые.

Второго финалиста определят Витория Гимараеш и Порту (3 и 17 апреля).

Кубок Португалии. 1/2 февраля

Ответный матч, 2 апреля

Бенфика – Спортинг – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Отаменди, 53, Рафа Силва, 64 – Хьюлманд, 47, Паулинью, 55.

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Лиссабон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Юльманн (Спортинг Лиссабон).
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Бенфика Спортинг Лиссабон Кубок Португалии по футболу Николас Отаменди Каспер Хьюлманд Анатолий Трубин Паулиньо (Жоау Паулу Диаш Фернандеш) Рафа Силва Бенфика - Спортинг
Источник Sport.ua
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