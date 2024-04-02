2 апреля на «Эштадиу да Луш» пройдет ответный матч 1/2 финала кубка Португалии, в котором «Бенфика» встретится со «Спортинг» (Лиссабон). Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда все еще имеет шансы сохранить чемпионский титул. Но пока что понятно только 1: борьбе за золото будет длиться до последнего тура, причем соперником будет выступать именно сосед - Порту, по местным меркам, немного отстал. Параллельно подопечные Рогера Шмидта смогли неплохо проявить себя на международной арене. Да, они, в отличие от прошлых сезонов, не пробились в плей-офф Лиги чемпионов. Зато уже преодолели 2 раунда в Лиге Европы, пусть и не особенно впечатляя по игре. С Тулузой помогли пенальти, реализованные Ди Марией дома - потом во Франции выстояли на 0-0. С Рейнджерс (Глазго) все было ровно наоборот: после 2-2 обыграли шотландцев на выезде. Сейчас же нужно только побеждать, отыгрываясь после 1-2.

Спортинг (Лиссабон)

Клуб провально сыграл в прошлом сезоне, финишировав четвертым, ниже даже Браги. Но Рубен Аморим сохранил тренерский пост, и показывает, что не зря ему настолько тут доверяют. Да, их поход в Лиге Европы закончился. Португальцы вышли из группы, уверенно прошли в первом раунде плей-офф Янг Бойз. Но в 1/8 они снова сыграли с Аталантой, которая была зелено-белых на групповом этапе, и стала сильнее и сейчас - 1-1 в Лиссабоне, 1-2 в Бергамо. Но зато больше сил останется на борьбу на внутренней арене, а там хорошие шансы оформить золотой дубль. Но ирония в том, что и в Примейре, и в кубке, еще нужно удержать преимущество перед орлами, иначе именно им уйдет оба трофея.

Статистика личных встреч

В начале прошлого года было 2 дерби, что принесли результативные ничьи, 2-2. А потом, в этом сезоне, обменялись победами на своих полях. В октябре в Примейре выиграли 2-1 орлы, в феврале в первом полуфинале ответили этим же львы.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают реванш Трубина и компании. Но в любом случае будет не скучно, ждем очередные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,81).