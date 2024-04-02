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Англия
02 апреля 2024, 14:38 | Обновлено 02 апреля 2024, 14:40
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Мудрик заработал пенальти и удаление, дубль Довбика и эпидемия травм

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

02 апреля 2024, 14:38 | Обновлено 02 апреля 2024, 14:40
558
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Мудрик заработал пенальти и удаление, дубль Довбика и эпидемия травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Травма Яремчука

«Валенсия» дома поделила очки с «Мальоркой» – 0:0.

Обе команды имели свои моменты, но забить никто не смог.

Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 16-й минуте из-за повреждения. На старте поединка нападающий сборной Украины был активен, но не успел себя полноценно проявить на поле.

«Валенсия» находится на 8-й позиции с 41-м очком.

«Сухой» матч Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» победил «Атлетик» Бильбао – 2:0.

За мадридцев дублем отличился Родриго.

Андрей Лунин защищал ворота «сливочных». В первом тайме у украинского вратаря не было работы. После перерыва записал на свой счет сейв. Иньяки Уильямс пробил после подачи углового, Андрей грамотно выбрал позицию и не позволил баску забить из удобной позиции. В конце матча украинский голкипер среагировал на удар с близкого расстояния.

«Реал» уверенно лидирует в Ла Лиге. Мадридцы на 8 очков опережают «Барселону».

Дубль Довбика и возвращение Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Жирона» победила «Бетис» – 3:2.

Каталонцы вырвали победу в добавленное к матчу время.

Артём Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе хозяев. Артем был заменен в добавленное к матчу время, а Виктор покинул поле на 82-й минуте.

Цыганков вернулся в состав «Жироны» после травмы. Предыдущий матч команды в чемпионате он пропустил. Уже на старте поединка украинский легионер получил два неприятных удара по ногам от соперника. В середине первого тайма Иско заработал желтую карточку на украинце.

Виктор отдал разрезную передачу на Кристиана Порту, но его на миг опередил вратарь «Бетиса». В начале второго тайма создал голевой момент для Довбика, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Отдал предголевую передачу в случае со вторым голом Артема. Цыганков «разрезал» всю оборону команды из Андалусии. Имел возможность забить при счете 2:2, но обводящему удару в дальний угол немного не хватило точности.

У Довбика был шанс забить головой в середине первого тайма, но он не попал в ближний угол. В этом эпизоде VAR увидел игру от защитника гостей. Чади Риад действительно подыграл себе рукой. После касания руки марокканца мяч изменил траекторию. Артём уверенно реализовал пенальти. В последний раз украинский нападающий забил в начале года.

В середине второго тайма забил второй гол в матче, разобравшись с вратарем гостей, когда очутился напротив ворот.

«Жирона» находится на третьем месте. Каталонцы отстают от лидера таблицы «Реала» на 10 очков.

Обратная замена Малиновского

«Дженоа» не смог победить «Фрозиноне» – 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в конце первого тайма.

Руслан Малиновский вышел на второй тайм, но смог отыграть только 17 минут. Украинский полузащитник покинул поле из-за травмы. После неудачного подката Малиновский не смог продолжить матч. За прошедшее время ничем особенным на поле не отличился.

«Грифоны» находятся на 12-м месте с 35-ю очками.

Забарный не сыграл против Миколенко

«Борнмут» дома одолел «Эвертон» – 2:1.

«Вишни» одержали победу уже в добавленное к матчу время.

Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» из-за болезни.

Илья Забарный отыграл весь матч. Экс-динамовец провел не лучший поединок по статистическим данным. Сразу 15 потерь мяча, только один перехват. Все 9 длинных передач оказались неточными.

Илья дважды проиграл борьбу в собственной штрафной, что стоило моментов у ворот Нету. Благо, вратарь из Бразилии спасал «Борнмут». В случае с голом вины Забарного нет. Голевую ошибку на выходе совершил голкипер «вишен».

Ярмолюк был близок к первому голу в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

«Брентфорд» дома разделил очки с «МЮ» – 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в добавленное к матчу время.

Егор Ярмолюк вышел в основе «пчел» и провел на поле 70 минут. Украинский полузащитник может записать себе в актив матч против «красных дьяволов».

В первом тайме хозяева выиграли середину поля. В этом большая заслуга Ярмолюка, который много двигался, работал с мячом. В конце первого тайма у Егора был свой момент после подбора, но удар с линии штрафной был заблокирован.

Лучший шанс игрок молодежной сборной Украины потерял в начале второго тайма. Ярмолюк пробивал почти беспрепятственно метров с 12-ти. Однако вратарь манкунианцев Андре Онана спас свою команду. Камерунский голкипер отбил мяч из нижнего угла собственных ворот.

«Брентфорд» на 15-м месте с 27-ю очками.

Мудрик заработал пенальти и удаление

Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» дома не смог обыграть аутсайдера «Бернли» – 2:2.

Хозяева выходили вперед, но гости каждый раз отыгрывались. «Бернли» еще в первом тайме остался в меньшинстве.

Михаил Мудрик вышел в основе и провел на поле весь матч. Украинский вингер провел хороший поединок за «Челси».

На старте матча Михаил заработал желтую карточку для соперника благодаря собственным индивидуальным действиям. VAR отобрал третий ассист Мудрика в сезоне. После подачи украинца Аксель Дисаси отправил мяч в сетку, но перед этим француз подыграл себе рукой.

Украинский легионер имел возможность забивать сам, когда бил с линии штрафной, но удар у Мудрика вышел прямо во вратаря гостей.

В конце первого тайма Михаил заработал пенальти и удаление для соперника. Лоранс Ассиньон завалил украинца в собственной штрафной. За фол защитник «Бернли» получил желтую карточку, ставшую для него второй. Таким образом, Мудрик одним действием заработал пенальти и удаление для соперника.

В середине второго тайма у украинского легионера был еще один шанс забить, но его удар заблокировали.

Возможны вопросы к Мудрику в случае с первым пропущенным голом. Витиньо обыграл Михаила на фланге, после чего сделал голевую передачу.

Отметим, что Мудрик получил одну из самых высоких оценок. Лучшие показатели только у автора дубля Коула Палмера.

В турнирной таблице «Челси» занимает 11-е место, имея в активе 40 очков.

Зинченко и Коваленко просидели в запасе

«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» – 0:0. Александр Зинченко провел весь матч в запасе.

«Эмполи» в гостях уступил «Интеру» – 0:2. Виктор Коваленко наблюдал за игрой со скамейки запасных.

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статьи эксклюзив Артем Довбик Роман Яремчук Виктор Цыганков Андрей Лунин Руслан Малиновский Илья Забарный Егор Ярмолюк Михаил Мудрик Александр Зинченко Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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Ванат буде на заміну Яремчуку, якщо не встигне відновитися. 
Довбик - машина по забиванню голів.
Мудрик нарешті РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ.
Лунін відтепер основний в збірній.
Сподіваюся Зіна піднабере форму до старту ЧЄ.
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