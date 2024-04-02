Мудрик заработал пенальти и удаление, дубль Довбика и эпидемия травм
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.
Травма Яремчука
«Валенсия» дома поделила очки с «Мальоркой» – 0:0.
Обе команды имели свои моменты, но забить никто не смог.
Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 16-й минуте из-за повреждения. На старте поединка нападающий сборной Украины был активен, но не успел себя полноценно проявить на поле.
«Валенсия» находится на 8-й позиции с 41-м очком.
«Сухой» матч Лунина
«Реал» победил «Атлетик» Бильбао – 2:0.
За мадридцев дублем отличился Родриго.
Андрей Лунин защищал ворота «сливочных». В первом тайме у украинского вратаря не было работы. После перерыва записал на свой счет сейв. Иньяки Уильямс пробил после подачи углового, Андрей грамотно выбрал позицию и не позволил баску забить из удобной позиции. В конце матча украинский голкипер среагировал на удар с близкого расстояния.
«Реал» уверенно лидирует в Ла Лиге. Мадридцы на 8 очков опережают «Барселону».
Дубль Довбика и возвращение Цыганкова
«Жирона» победила «Бетис» – 3:2.
Каталонцы вырвали победу в добавленное к матчу время.
Артём Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе хозяев. Артем был заменен в добавленное к матчу время, а Виктор покинул поле на 82-й минуте.
Цыганков вернулся в состав «Жироны» после травмы. Предыдущий матч команды в чемпионате он пропустил. Уже на старте поединка украинский легионер получил два неприятных удара по ногам от соперника. В середине первого тайма Иско заработал желтую карточку на украинце.
Виктор отдал разрезную передачу на Кристиана Порту, но его на миг опередил вратарь «Бетиса». В начале второго тайма создал голевой момент для Довбика, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Отдал предголевую передачу в случае со вторым голом Артема. Цыганков «разрезал» всю оборону команды из Андалусии. Имел возможность забить при счете 2:2, но обводящему удару в дальний угол немного не хватило точности.
У Довбика был шанс забить головой в середине первого тайма, но он не попал в ближний угол. В этом эпизоде VAR увидел игру от защитника гостей. Чади Риад действительно подыграл себе рукой. После касания руки марокканца мяч изменил траекторию. Артём уверенно реализовал пенальти. В последний раз украинский нападающий забил в начале года.
В середине второго тайма забил второй гол в матче, разобравшись с вратарем гостей, когда очутился напротив ворот.
«Жирона» находится на третьем месте. Каталонцы отстают от лидера таблицы «Реала» на 10 очков.
Обратная замена Малиновского
«Дженоа» не смог победить «Фрозиноне» – 1:1.
Команды обменялись забитыми мячами в конце первого тайма.
Руслан Малиновский вышел на второй тайм, но смог отыграть только 17 минут. Украинский полузащитник покинул поле из-за травмы. После неудачного подката Малиновский не смог продолжить матч. За прошедшее время ничем особенным на поле не отличился.
«Грифоны» находятся на 12-м месте с 35-ю очками.
Забарный не сыграл против Миколенко
«Борнмут» дома одолел «Эвертон» – 2:1.
«Вишни» одержали победу уже в добавленное к матчу время.
Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» из-за болезни.
Илья Забарный отыграл весь матч. Экс-динамовец провел не лучший поединок по статистическим данным. Сразу 15 потерь мяча, только один перехват. Все 9 длинных передач оказались неточными.
Илья дважды проиграл борьбу в собственной штрафной, что стоило моментов у ворот Нету. Благо, вратарь из Бразилии спасал «Борнмут». В случае с голом вины Забарного нет. Голевую ошибку на выходе совершил голкипер «вишен».
Ярмолюк был близок к первому голу в АПЛ
«Брентфорд» дома разделил очки с «МЮ» – 1:1.
Команды обменялись забитыми мячами в добавленное к матчу время.
Егор Ярмолюк вышел в основе «пчел» и провел на поле 70 минут. Украинский полузащитник может записать себе в актив матч против «красных дьяволов».
В первом тайме хозяева выиграли середину поля. В этом большая заслуга Ярмолюка, который много двигался, работал с мячом. В конце первого тайма у Егора был свой момент после подбора, но удар с линии штрафной был заблокирован.
Лучший шанс игрок молодежной сборной Украины потерял в начале второго тайма. Ярмолюк пробивал почти беспрепятственно метров с 12-ти. Однако вратарь манкунианцев Андре Онана спас свою команду. Камерунский голкипер отбил мяч из нижнего угла собственных ворот.
«Брентфорд» на 15-м месте с 27-ю очками.
Мудрик заработал пенальти и удаление
«Челси» дома не смог обыграть аутсайдера «Бернли» – 2:2.
Хозяева выходили вперед, но гости каждый раз отыгрывались. «Бернли» еще в первом тайме остался в меньшинстве.
Михаил Мудрик вышел в основе и провел на поле весь матч. Украинский вингер провел хороший поединок за «Челси».
На старте матча Михаил заработал желтую карточку для соперника благодаря собственным индивидуальным действиям. VAR отобрал третий ассист Мудрика в сезоне. После подачи украинца Аксель Дисаси отправил мяч в сетку, но перед этим француз подыграл себе рукой.
Украинский легионер имел возможность забивать сам, когда бил с линии штрафной, но удар у Мудрика вышел прямо во вратаря гостей.
В конце первого тайма Михаил заработал пенальти и удаление для соперника. Лоранс Ассиньон завалил украинца в собственной штрафной. За фол защитник «Бернли» получил желтую карточку, ставшую для него второй. Таким образом, Мудрик одним действием заработал пенальти и удаление для соперника.
В середине второго тайма у украинского легионера был еще один шанс забить, но его удар заблокировали.
Возможны вопросы к Мудрику в случае с первым пропущенным голом. Витиньо обыграл Михаила на фланге, после чего сделал голевую передачу.
Отметим, что Мудрик получил одну из самых высоких оценок. Лучшие показатели только у автора дубля Коула Палмера.
В турнирной таблице «Челси» занимает 11-е место, имея в активе 40 очков.
Зинченко и Коваленко просидели в запасе
«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» – 0:0. Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
«Эмполи» в гостях уступил «Интеру» – 0:2. Виктор Коваленко наблюдал за игрой со скамейки запасных.
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