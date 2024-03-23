Победа молодежки, перелет сборной в Польшу, зашквар легионера Шахтера
Главные новости за 22 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 марта.
1A. Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
Единственный гол в матче забил Олег Очеретько
1B. Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0. Пушка Очеретько. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в турецкой Анталии
2A. ФОТО. Сборная тренируется в польской Опаленице. Почему выбран этот город?
Футбольные поля высокого качества расположены вблизи отеля
2B. ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу
Делегация национальной команды базируется в польском городе Опаленица
3. Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Хусрав Тоиров лайкнул пост о победе сборной россии
4. ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
Глава УАФ обратился к футболистам сборной Украины с наставлениями
5. Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ
Украинский вратарь может перейти в «Манчестер Юнайтед»
6A. Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Украина U-21 возглавляет турнирную таблицу, выиграв все 5 матчей
6B. Спарринги к ЧЕ. Испания уступила Колумбии, Нидерланды разгромили Шотландию
22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран
7. Барком-Кажаны победил недавнего обладателя Кубка ЕКВ
В матче Плюс Лиги львовяне нанесли поражение «Ресовии» со счетом 3:1
8A. Ужасная ошибка. Юлиан Бойко проиграл матч 1/4 финала чемпионата Европы
Украинец проиграл Робби Макгигану из Северной Ирландии со счетом 3:4
8B. Гром уничтожил Ястреба. Робертсон и Трамп вышли в полуфинал World Open
Австралиец Нил Робертсон в четвертьфинале победил Барри Хокинса из Англии
9. Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Марта не выступит на престижных соревнованиях во Флориде из-за болезни
10. Как проиграть битву, но выиграть войну
Валерий Василенко – о валидольной победе над Боснией и Герцеговиной
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