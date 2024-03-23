Победа молодежки, перелет сборной в Польшу, зашквар легионера Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 марта.

1A. Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко

Единственный гол в матче забил Олег Очеретько

1B. Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0. Пушка Очеретько. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в турецкой Анталии

2A. ФОТО. Сборная тренируется в польской Опаленице. Почему выбран этот город?

Футбольные поля высокого качества расположены вблизи отеля

2B. ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу

Делегация национальной команды базируется в польском городе Опаленица

3. Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами

Хусрав Тоиров лайкнул пост о победе сборной россии

4. ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?

Глава УАФ обратился к футболистам сборной Украины с наставлениями

5. Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ

Украинский вратарь может перейти в «Манчестер Юнайтед»

6A. Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией

Украина U-21 возглавляет турнирную таблицу, выиграв все 5 матчей

6B. Спарринги к ЧЕ. Испания уступила Колумбии, Нидерланды разгромили Шотландию

22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран

7. Барком-Кажаны победил недавнего обладателя Кубка ЕКВ

В матче Плюс Лиги львовяне нанесли поражение «Ресовии» со счетом 3:1

8A. Ужасная ошибка. Юлиан Бойко проиграл матч 1/4 финала чемпионата Европы

Украинец проиграл Робби Макгигану из Северной Ирландии со счетом 3:4

8B. Гром уничтожил Ястреба. Робертсон и Трамп вышли в полуфинал World Open

Австралиец Нил Робертсон в четвертьфинале победил Барри Хокинса из Англии

9. Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина

Марта не выступит на престижных соревнованиях во Флориде из-за болезни

10. Как проиграть битву, но выиграть войну

Валерий Василенко – о валидольной победе над Боснией и Герцеговиной