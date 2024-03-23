Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа молодежки, перелет сборной в Польшу, зашквар легионера Шахтера
Другие новости
23 марта 2024, 09:00 | Обновлено 23 марта 2024, 09:10
674
1

Победа молодежки, перелет сборной в Польшу, зашквар легионера Шахтера

Главные новости за 22 марта на Sport.ua

23 марта 2024, 09:00 | Обновлено 23 марта 2024, 09:10
674
1
Победа молодежки, перелет сборной в Польшу, зашквар легионера Шахтера
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 марта.

1A. Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
Единственный гол в матче забил Олег Очеретько

1B. Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0. Пушка Очеретько. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в турецкой Анталии

2A. ФОТО. Сборная тренируется в польской Опаленице. Почему выбран этот город?
Футбольные поля высокого качества расположены вблизи отеля

2B. ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу
Делегация национальной команды базируется в польском городе Опаленица

3. Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Хусрав Тоиров лайкнул пост о победе сборной россии

4. ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
Глава УАФ обратился к футболистам сборной Украины с наставлениями

5. Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ
Украинский вратарь может перейти в «Манчестер Юнайтед»

6A. Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Украина U-21 возглавляет турнирную таблицу, выиграв все 5 матчей

6B. Спарринги к ЧЕ. Испания уступила Колумбии, Нидерланды разгромили Шотландию
22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран

7. Барком-Кажаны победил недавнего обладателя Кубка ЕКВ
В матче Плюс Лиги львовяне нанесли поражение «Ресовии» со счетом 3:1

8A. Ужасная ошибка. Юлиан Бойко проиграл матч 1/4 финала чемпионата Европы
Украинец проиграл Робби Макгигану из Северной Ирландии со счетом 3:4

8B. Гром уничтожил Ястреба. Робертсон и Трамп вышли в полуфинал World Open
Австралиец Нил Робертсон в четвертьфинале победил Барри Хокинса из Англии

9. Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Марта не выступит на престижных соревнованиях во Флориде из-за болезни

10. Как проиграть битву, но выиграть войну
Валерий Василенко – о валидольной победе над Боснией и Герцеговиной

По теме:
Украина – в шаге от Евро, победы Калининой и Ястремской, контракт Лунина
Украина узнала соперников на ОИ, шутка Зинченко, дебют Кристиана Шевченко
Куртуа получил травму, сборная сыграет с немцами, анонсирован бой Беринчика
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кудровка-Нива – Левый берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Футбол | 23 марта 2024, 09:34 1
Кудровка-Нива – Левый берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кудровка-Нива – Левый берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 23 марта в 12:30 по Киеву

Расцвет Лонвейка: забил пяткой, выбрал Суринам, не хочет говорить о войне
Футбол | 23 марта 2024, 09:24 0
Расцвет Лонвейка: забил пяткой, выбрал Суринам, не хочет говорить о войне
Расцвет Лонвейка: забил пяткой, выбрал Суринам, не хочет говорить о войне

А летом хавбек будет обязан вернуться в «Динамо»…

Рикки Хаттон рассказал, при каком условии остановят бой Фьюри – Усик
Бокс | 22.03.2024, 10:40
Рикки Хаттон рассказал, при каком условии остановят бой Фьюри – Усик
Рикки Хаттон рассказал, при каком условии остановят бой Фьюри – Усик
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
Футбол | 22.03.2024, 21:23
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Футбол | 22.03.2024, 15:09
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Korkust
Яркий зашквар?! Все норм хлопці пишуть, що це Хусрав Тоіров організував вчора в Москві русорєз, найняв на 300к хлопаків які згодились влаштувати "русскоє барбєкю"!😁😂😂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 17
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 240
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 7
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
22.03.2024, 09:25 9
Футбол
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
21.03.2024, 23:45 12
Футбол
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем