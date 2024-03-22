ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?

Глава УАФ Андрей Шевченко посетил раздевалку сборной Украины после победы над командой Боснии и Герцеговины (2:1) в плей-офф квалификации Евро-2024.

Один из лучших игроков и тренеров сборной Украины за историю обратился к футболистам с речью:

«Вам нужно сделать выводы. Вторая игра гораздо важнее, поэтому нужно быть готовыми. Очень важно, что сейчас нас приедут поддержать. Будем ждать полный стадион. Все, что вы должны сделать, – хорошо подготовиться».

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут финальный матч квалификации Евро-2024 против сборной Исландии. Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе Тарчински в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Глава УАФ обратился к футболистам сборной Украины с наставлениями