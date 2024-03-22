21 марта 2024 года в рамках полуфинала плей-офф Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины продемонстрировала лучшую свою игру в этой кампании – отборе на чемпионат Европы. Лучшую и в целом, и при тренере Саво Милошевиче.

Сборная Украины продемонстрировала одну из худших своих игр в этой кампании. Хуже было, наверное, лишь в дебюте отбора – против сборной Англии на выезде. Но то Англия, вице-чемпион Европы и просто одна из сильнейших сборных мира в режиме прямо сейчас. А это Босния и Герцеговина, занявшая предпоследнее место в своей отборочной группе, проиграв суммарно Люксембургу 1:6. Если быть предельно честным и объективным, то именно хозяева больше заслуживали выхода в финал плей-офф.

Тем не менее, в финал плей-офф Евро-2024 вышла именно наша национальная команда.

Игру в Зенице хочется поскорее забыть. Потому что то, чем занимались до минуты 85-й наши футболисты, игрой назвать нельзя. Главный тренер нашей команды Сергей Ребров сказал после матча, что его тренерский штаб был готов к тому, что Саво Милошевич решит сыграть в три центральных защитника – впервые в ипостаси наставника БиГ. На мой взгляд, Сергей Станиславович лукавил. Его сборная оказалась не готова к такой манере игры соперника.

УАФ

Но не только к этому она оказалась не готова. Боснийцы на протяжении почти всего матча превосходили нас в игре без мяча, в мотивации, в умении гнуть свою линию. И терпеть.

Мне лично очень неприятен этот Саво Милошевич, этот кацапский апологет, но его слова о том, что «мы их полностью нейтрализовали за 80-85 минут, и у них не было и полумоментов», – чистая правда. И это нужно признать. Как и то, что на протяжении почти всей встречи этот Саво Милошевич переигрывал нашего Сергея Реброва.

Да, я знаю, что причины такой неубедительной игры кроются не только в фантастическом настрое боснийцев, их удачной тактике, против которой наша сборная никогда не умела играть, скользком газоне. У нас действительно выпали два ключевых игрока. У нас действительно очень молодая сборная: самые старшие – 27-летние Матвиенко и Зинченко. У нас двое дебютантов – Бражко и Гуцуляк.

Но мы ведь играли явно не против самого сильного оппонента. Мы играли против мотивированного, но посредственного оппонента, имеющего колоссальные проблемы – и кадровые, и ментальные. Против оппонента, который с точки зрения и техники, и общего уровня был ниже нас. Определенно ниже.

И если нам не обыгрывать такие команды, как Босния и Герцеговина, то на Евро-2024 нам делать просто нечего.

УАФ. Роман Яремчук (слева) стал героем матча против Боснии и Герцеговины

Единственное наше светлое пятно в игре в Зенице – выход на замену Романа Яремчука. Лично мне казалось, что он должен был выйти на поле раньше. Да что уж там: мне казалось, что Ребров просто ошибся, выпустив в основе именно Довбика, а не Яремчука. То, что игровая, а может, и психологическая форма Романа сейчас лучше, нежели у его главного конкурента за место в основе «сине-желтой» сборной, все мы, с нашим тренерским штабом включительно, увидели в концовке поединка. С одной стороны – тень некогда забивного нападающего. А с другой – мотивированный, заряженный нападающий, словно выпивший порцию озверина.

Именно такие и должны были играть в Зенице. Все такие. Со стороны соперника такие все и были. С нашей – не все.

Собственно, и после финального свистка я не изменил своего мнения относительно ошибки Сергея Станиславовича. Однако формально Ребров имеет на руках веские козыри, если будет утверждать, что не ошибся с выбором основного нападающего, ведь Довбик, несмотря на то, что почти весь матч простоял на поле в поисках мяча, забил победный гол.

Победителей ведь не судят. Ребров при желании вообще может сказать, что именно таким и был план на игру: утомить оппонента, а потом и заменами в том числе его добить.

Пускай будет и так. Мне сейчас меньше всего хочется злорадствовать и язвить. Отнюдь не хочу и приуменьшать значение нашей победы. Особенно в столь сложное для нашей страны время. Вот в этом Ребров прав – «эта игра показала характер наших игроков и нашей нации».

Цепляюсь я лишь потому, что очень хочу, дабы игра в Зенице для нашей команды, и в первую очередь для нашего тренерского штаба, стала наукой. То, что Ребров квалифицированный тренер – вне сомнения. Номинально домашние матчи против чемпионов и вице-чемпионов Европы это лишний раз подтверждают.

Но класс команды, уровень ее притязаний наиболее емко проявляется именно в таких матчах, где нужно брать «свои» очки. Прагматично брать. Цинично доказывая свое превосходство.

УАФ

Пока же так играть команде Реброва не удается. Матч против сборной Боснии и Герцеговины это красноречиво подтвердил. Как и предыдущие матчи – против Мальты и Северной Македонии.

Однако и те поединки, и последний по счету показали, что и у нашего тренера, и у его подопечных есть характер. Есть желание выгрызать победы зубами. У этих пацанов есть яйца.

Значит, не все так плохо.