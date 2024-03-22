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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 11:23 | Обновлено 22 марта 2024, 12:40
3482
18

Как проиграть битву, но выиграть войну

Валерий Василенко – о валидольной победе над Боснией и Герцеговиной

22 марта 2024, 11:23 | Обновлено 22 марта 2024, 12:40
3482
18
Как проиграть битву, но выиграть войну
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта 2024 года в рамках полуфинала плей-офф Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины продемонстрировала лучшую свою игру в этой кампании – отборе на чемпионат Европы. Лучшую и в целом, и при тренере Саво Милошевиче.

Сборная Украины продемонстрировала одну из худших своих игр в этой кампании. Хуже было, наверное, лишь в дебюте отбора – против сборной Англии на выезде. Но то Англия, вице-чемпион Европы и просто одна из сильнейших сборных мира в режиме прямо сейчас. А это Босния и Герцеговина, занявшая предпоследнее место в своей отборочной группе, проиграв суммарно Люксембургу 1:6. Если быть предельно честным и объективным, то именно хозяева больше заслуживали выхода в финал плей-офф.

Тем не менее, в финал плей-офф Евро-2024 вышла именно наша национальная команда.

Игру в Зенице хочется поскорее забыть. Потому что то, чем занимались до минуты 85-й наши футболисты, игрой назвать нельзя. Главный тренер нашей команды Сергей Ребров сказал после матча, что его тренерский штаб был готов к тому, что Саво Милошевич решит сыграть в три центральных защитника – впервые в ипостаси наставника БиГ. На мой взгляд, Сергей Станиславович лукавил. Его сборная оказалась не готова к такой манере игры соперника.

УАФ

Но не только к этому она оказалась не готова. Боснийцы на протяжении почти всего матча превосходили нас в игре без мяча, в мотивации, в умении гнуть свою линию. И терпеть.

Мне лично очень неприятен этот Саво Милошевич, этот кацапский апологет, но его слова о том, что «мы их полностью нейтрализовали за 80-85 минут, и у них не было и полумоментов», – чистая правда. И это нужно признать. Как и то, что на протяжении почти всей встречи этот Саво Милошевич переигрывал нашего Сергея Реброва.

Да, я знаю, что причины такой неубедительной игры кроются не только в фантастическом настрое боснийцев, их удачной тактике, против которой наша сборная никогда не умела играть, скользком газоне. У нас действительно выпали два ключевых игрока. У нас действительно очень молодая сборная: самые старшие – 27-летние Матвиенко и Зинченко. У нас двое дебютантов – Бражко и Гуцуляк.

Но мы ведь играли явно не против самого сильного оппонента. Мы играли против мотивированного, но посредственного оппонента, имеющего колоссальные проблемы – и кадровые, и ментальные. Против оппонента, который с точки зрения и техники, и общего уровня был ниже нас. Определенно ниже.

И если нам не обыгрывать такие команды, как Босния и Герцеговина, то на Евро-2024 нам делать просто нечего.

УАФ. Роман Яремчук (слева) стал героем матча против Боснии и Герцеговины

Единственное наше светлое пятно в игре в Зенице – выход на замену Романа Яремчука. Лично мне казалось, что он должен был выйти на поле раньше. Да что уж там: мне казалось, что Ребров просто ошибся, выпустив в основе именно Довбика, а не Яремчука. То, что игровая, а может, и психологическая форма Романа сейчас лучше, нежели у его главного конкурента за место в основе «сине-желтой» сборной, все мы, с нашим тренерским штабом включительно, увидели в концовке поединка. С одной стороны – тень некогда забивного нападающего. А с другой – мотивированный, заряженный нападающий, словно выпивший порцию озверина.

Именно такие и должны были играть в Зенице. Все такие. Со стороны соперника такие все и были. С нашей – не все.

Собственно, и после финального свистка я не изменил своего мнения относительно ошибки Сергея Станиславовича. Однако формально Ребров имеет на руках веские козыри, если будет утверждать, что не ошибся с выбором основного нападающего, ведь Довбик, несмотря на то, что почти весь матч простоял на поле в поисках мяча, забил победный гол.

Победителей ведь не судят. Ребров при желании вообще может сказать, что именно таким и был план на игру: утомить оппонента, а потом и заменами в том числе его добить.

Пускай будет и так. Мне сейчас меньше всего хочется злорадствовать и язвить. Отнюдь не хочу и приуменьшать значение нашей победы. Особенно в столь сложное для нашей страны время. Вот в этом Ребров прав – «эта игра показала характер наших игроков и нашей нации».

Цепляюсь я лишь потому, что очень хочу, дабы игра в Зенице для нашей команды, и в первую очередь для нашего тренерского штаба, стала наукой. То, что Ребров квалифицированный тренер – вне сомнения. Номинально домашние матчи против чемпионов и вице-чемпионов Европы это лишний раз подтверждают.

Но класс команды, уровень ее притязаний наиболее емко проявляется именно в таких матчах, где нужно брать «свои» очки. Прагматично брать. Цинично доказывая свое превосходство.

УАФ

Пока же так играть команде Реброва не удается. Матч против сборной Боснии и Герцеговины это красноречиво подтвердил. Как и предыдущие матчи – против Мальты и Северной Македонии.

Однако и те поединки, и последний по счету показали, что и у нашего тренера, и у его подопечных есть характер. Есть желание выгрызать победы зубами. У этих пацанов есть яйца.

Значит, не все так плохо.

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статьи эксклюзив Босния и Герцеговина - Украина
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 18
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Shturmgewehr
Був би ребров кваліфікованим тренером, тренував би щось більше ніж мадярів і арабів
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+4
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RoNIkyo
Часто не згодний з аналітикою автора, але в даному випадку все підтверджую. Думаю так само
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+4
Gargantua
персоналии ничего не изменили на поле.
Победу Украине принесла ошибка боснийцев, когда в конце они утратили бдительность и вместо продолжать терпеть побежали всей командой вперед добивать Украину.
Получилась зона на фланге, куда вбежал Конопля, получил пас и отдал прострел на набегавшую группу атакующих украинцев. Заслуга Яремчука тут только в том, что пас нашел именно его и он не промахнулся по мячу.
Второй гол следствие шока боснийцев от упущенной победы.
Если бы боснийцы продолжали придерживаться игрового плана, ничего бы не было.
В чем причина игровой импотенции сбУ?
 на мой взгляд, она сугубо психологическая. Украина вышла расслабленной и вальяжной, с целью победить слабого соперника. Не был предложен темп, не было командного прессинга. В перерыве видимо была проведена мотивационная беседа, но она имела лишь частичный эффект. Например, Зубков прибавил, а Зинченко так и продолжал ходить трусцой и много кривляться.
Главный вывод на второй матч: надо резко прибавить в собранности и самоотдаче. Играть на классе наши команды никогда не умели и не скоро смогут. Только предельная самоотдача и концентрация.
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+3
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bzzzzzz
Всем так не нравится игра. Но надо признать что это просто наш уровень. Да боснийцы слабее, но это не значит что мы должны их с закрытыми глазами обыгрывать.
Создали мало моментов, но у боснийцев вопще почти ничего не было, если б не та ошибка Лунина на выходе из-за которой потом была суматоха в защите, не думаю чтобы боснийцы забили в этом матче.
И да, игра в 2 нападающих, явно спасла нам игру. Даже не важно ктобы выходил. Было видно что это полностью спутало игру для их защитников.
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+2
introvert
Сподіваюсь, про "випали два ключові гравці" автор мав на увазі Циганкова і Сватка, а не Циганкова і Ярмоленка. На фоні гри Матвієнка, я б сказав, що втрата Сватка навіть більш болюча. І абсолютно не згодний з тим, що Довбик вийшов не зарядженим на гру. Якби в старті був Яремчук, нічого не змінилося б, їм обом все вдалося в кінцівці гри саме тому, що вони були на полі удвох, а боснійці так звикли протягом матчу виснути втрьох-вчотирьох на Артемі, що не змогли вчасно перелаштуватися і дали забагато свободи свіжому Роману.
Тому так собі аналітика.
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+1
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luceorius
 З Ісландією буде ще важче, дуже бажано, щоб Яремчук поділився тим озвірином з партнерами, особливо з капітаном команди.
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0
fedd1979
Ну що за маячня? Чим же боснійці заслужили більше? Безвідносно до того, що наші грали слабко. Але автору відома статистика матчу? По ударах? По володінню? По атаках? Що боснійці мали? На власному полі з убитим газоном...
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0
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andre_lui
І яку битву програли? Тут як раз битву виграли, а війна ще попереду (Ісландія)...
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0
Shturmgewehr
В першій грі з Англією керував збірною талант ротаня...
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0
Mac_Gyver
Боснийцы уж точно победу не заслужили. Симулировали, затягивали время, а под конец вообще стушевались и отдали инициативу
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0
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