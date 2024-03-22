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Англия
22 марта 2024, 23:11 |
482
0

Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ

Украинский вратарь может перейти в «Манчестер Юнайтед»

22 марта 2024, 23:11 |
482
0
Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ
Okdiario. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в следующее трансферное окно.

По информации испанского портала Okdiario, к украинскому вратарю проявляет интерес гранд английского чемпионата «Манчестер Юнайтед», у которого есть сомнения в надежности игры вратаря Андре Онана. Отмечается, что это предложение может заинтересовать Андрея, ведь «Ман Юнайтед» – один из самых богатых и популярных клубов в мире.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Недавно появилась информация, что Лунин интересен еще одному топ-клубу АПЛ «Арсеналу».

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Источник OK Diario
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