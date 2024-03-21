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  4. Лунин интересен гранду АПЛ со звездным украинцем. Предлагают большие деньги
Англия
21 марта 2024, 10:57 |
3026
2

Лунин интересен гранду АПЛ со звездным украинцем. Предлагают большие деньги

Украинский вратарь может перейти в «Арсенал»

21 марта 2024, 10:57 |
3026
2
Лунин интересен гранду АПЛ со звездным украинцем. Предлагают большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин, у которого действующий контракт со «сливочными» до 2025 года, может покинуть мадридский клуб этим летом.

По информации Defensacentral, Луниным заинтересовался лидер АПЛ «Арсенал», за который уже выступает звездный украинец Александр Зинченко. Лондонцы готовы предложить украинскому вратарю зарплату в размере 7 миллионов евро в год, а «Реалу» заплатить 20 миллионов.

Приоритетом мадридского клуба является продление контракта с Луниным, однако они не будут закрывать ему дверь, если он попросит уйти.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов рассмотреть трансфер украинца, если поступит предложение в размере 15 миллионов евро.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник DefensaCentral
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Комментарии 2
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Burevestnik
брехня...
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Gargantua
а кто на выход: Райя или Рамсдейл?
в принципе оба слабоваты.
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