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Испания
20 марта 2024, 23:27 |
1966
3

В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина

Приоритетом для «сливочных» остается продление контракта с украинцем

20 марта 2024, 23:27 |
1966
3
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Okdiario, «Реал» хочет продлить соглашение с украинским вратарем, но есть сомнения, согласится ли сам Лунин, ведь он может потерять место в основном составе в следующем сезоне, когда после травмы вернется Тибо Куртуа.

Отмечается, что «Реал» пытается сохранить украинца несмотря ни на что, однако если он все-таки не продлит соглашение – его продадут в следующее трансферное окно. «Сливочные» будут готовы отпустить Андрея, если им поступит предложение в размере 15 миллионов евро.

В «королевском клубе» не исключают также возможный трансфер молодого вратаря, который в будущем сможет заменить Куртуа.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

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Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги
Источник OK Diario
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Комментарии 3
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Octopus
На трансфермаркте до сих пор цена Лунина 8 млн евро. Что они там курят, основной вратарь Реала каких-то восемь лямов))
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igor_986
автор статьи хоть бы поинтересовался за сколько Реал его купил, потом сколько вложил... что бы писать этот говновысер
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