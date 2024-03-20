В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Okdiario, «Реал» хочет продлить соглашение с украинским вратарем, но есть сомнения, согласится ли сам Лунин, ведь он может потерять место в основном составе в следующем сезоне, когда после травмы вернется Тибо Куртуа.

Отмечается, что «Реал» пытается сохранить украинца несмотря ни на что, однако если он все-таки не продлит соглашение – его продадут в следующее трансферное окно. «Сливочные» будут готовы отпустить Андрея, если им поступит предложение в размере 15 миллионов евро.

В «королевском клубе» не исключают также возможный трансфер молодого вратаря, который в будущем сможет заменить Куртуа.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.