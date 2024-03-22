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22.03.2024 20:00 – FT 1 : 0
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Молодежные турниры
22 марта 2024, 22:05 | Обновлено 22 марта 2024, 23:06
1426
0

Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0. Пушка Очеретько. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в турецкой Анталии

22 марта 2024, 22:05 | Обновлено 22 марта 2024, 23:06
1426
0
Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0. Пушка Очеретько. Видео гола и обзор

Молодежная сборная Украины U-21 провела товарищеский матч с командой Марокко U-23.

Команды играли 22 марта в 20:00 на стадионе Мардан в Анталье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 19-й минуте матча Украина U-21 забила в спарринге. Олег Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку (1:0). Этот гол оказался единственным в матче.

Товарищеский матч. 22 марта, Анталия (Турция)

Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0

Гол: Олег Очеретько, 19.

ГОЛ! 1:0. Олег Очеретько, 19 мин.

Видеозапись матча

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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