УКРАИНА U21

Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0. Пушка Очеретько. Видео гола и обзор
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Молодежная сборная Украины U-21 провела товарищеский матч с командой Марокко U-23.
Команды играли 22 марта в 20:00 на стадионе Мардан в Анталье.
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На 19-й минуте матча Украина U-21 забила в спарринге. Олег Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку (1:0). Этот гол оказался единственным в матче.
Товарищеский матч. 22 марта, Анталия (Турция)
Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0
Гол: Олег Очеретько, 19.
ГОЛ! 1:0. Олег Очеретько, 19 мин.
Видеозапись матча
События матча
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