Выбор Мельгосы. Известен старт молодежной сборной Украины на игру с Марокко
Украинскую команду U-21 ждет товарищеский поединок
В 20:00 в Антальи начнется товарищеская игра между молодежными сборными Украины и Марокко.
Главный тренер украинской «молодежки» Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на игру.
Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Слюбик, Крупский, Крушинский, Очеретько, Хлань, Рубчинский, Брагару, Горбач.
Как известно, для украинской молодежной сборной спарринг с Марокко является этапом подготовки к поединку отбора на молодежный Евро с командой Азербайджана, который состоится 26 марта.
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