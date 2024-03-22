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Молодежные турниры
22 марта 2024, 19:05 | Обновлено 22 марта 2024, 19:12
1257
0

Выбор Мельгосы. Известен старт молодежной сборной Украины на игру с Марокко

Украинскую команду U-21 ждет товарищеский поединок

22 марта 2024, 19:05 | Обновлено 22 марта 2024, 19:12
1257
0
Выбор Мельгосы. Известен старт молодежной сборной Украины на игру с Марокко
УАФ

В 20:00 в Антальи начнется товарищеская игра между молодежными сборными Украины и Марокко.

Главный тренер украинской «молодежки» Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на игру.

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Слюбик, Крупский, Крушинский, Очеретько, Хлань, Рубчинский, Брагару, Горбач.

Как известно, для украинской молодежной сборной спарринг с Марокко является этапом подготовки к поединку отбора на молодежный Евро с командой Азербайджана, который состоится 26 марта.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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