Выбор Мельгосы. Известен старт молодежной сборной Украины на игру с Марокко

В 20:00 в Антальи начнется товарищеская игра между молодежными сборными Украины и Марокко.

Главный тренер украинской «молодежки» Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на игру.

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Слюбик, Крупский, Крушинский, Очеретько, Хлань, Рубчинский, Брагару, Горбач.

Как известно, для украинской молодежной сборной спарринг с Марокко является этапом подготовки к поединку отбора на молодежный Евро с командой Азербайджана, который состоится 26 марта.