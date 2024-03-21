УКРАИНА U21

В пятницу, 22 марта, состоится товарищеский поединок, в котором сыграют молодежная сборная Украины и олимпийская сборная Марокко. Игра пройдет в Анталье (Турция) на поле стадиона «Мардан», начало – в 20:00 по Киеву.

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Молодежная сборная Украины 26 марта проведет матч отбора на чемпионат Европы, соперником станет сборная Азербайджана. Напомним, что «сине-желтые» уверенно возглавляют свою группу, имея стопроцентный результат в пяти матчах. А перед этим украинцы померяются силами с олимпийской сборной Марокко. Африканцам игра выгодна в том плане, что на Олимпиаде они будут играть против олимпийской сборной Украины, поэтому они смогут получить общее представление об украинском футболе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина U-21 – Марокко U-23 в украинской версии сайта.