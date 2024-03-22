Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко

26 марта молодежная сборная Украины в своей отборочной группе сыграет против Азербайджана, а сегодня в товарищеском поединке противостояла олимпийской сборной Марокко (напомним, на Олимпиаде одним из соперников олимпийской сборной Украины станут именно марокканцы).

Унаи Мельгоса выбрал достаточно экспериментальный состав, в частности, на правом фланге полузащиты действовал Брагару, защиты – Крупский, в нападении вышел Горбач.

Сначала украинцы выбрали тактику забросов на центрфорварда, но оппоненты умело ликвидировали подобные попытки. Тогда «сине-желтые» перешли на индивидуальные действия, и одно из них оказалось удачным – Очеретько дальним сильным низовым ударом открыл счет.

До конца тайма соперники обменялись стопроцентными моментами – Горбач чуть не попал обводящим ударом, а эль-Уаззани простил защиту, пробив выше после выхода на Нещерета.

После перерыва произошли массовые замены, игра, которая и так не поражала целостностью, стала еще более невнятной. Могли привезти сами марокканцы проблемы, но для них обошлось. У украинцев выделялся Квасница, но ни забить, ни ассистировать ему не удалось. Под занавес игры могли сделать что-то игроки Марокко, но им откровенно не хватило мастерства и фарта. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу украинцев.

Товарищеский матч

Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0

Гол: Очеретько, 19

Украина U-21: Нещерет (Кинарейкин, 46) – Крупский (Роман, 46), Слюбик (Павлюк, 46), Батагов (Салюк, 46), Смоляков – Очеретько (Варфоломеев, 46), Крушинский (Пастух, 46), Рубчинский (Яцик, 46) – Брагару (Квасница, 46), Горбач (Краснопир, 46), Хлань (Волошин, 46)

Марокко U-23: (старт): Хасби - Беграуи, эль-Квахди, эль-Вафи, Муффек, Амрауи, Эззальзули, эль-Таиби, эль-Уаззани, Кехта, Салах

Стадион: «Мардан» (Анталья, Треччина)

УКРАИНА U-21 - МАРОККО U-23. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА