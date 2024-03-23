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Румыния
22.03.2024 21:45 – FT 1 : 1
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Чемпионат Европы
23 марта 2024, 00:23 | Обновлено 23 марта 2024, 00:56
82
0

Спарринги к ЧЕ. Испания уступила Колумбии, Нидерланды разгромили Шотландию

22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран

23 марта 2024, 00:23 | Обновлено 23 марта 2024, 00:56
82
0
Спарринги к ЧЕ. Испания уступила Колумбии, Нидерланды разгромили Шотландию
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран.

Команды ведут подготовку к Евро-2024 или квалификации ЧМ-2026.

Испания уступила Колумбии (0:1), единственный в матче гол забил Даниэль Муньос на 61-й минуте.

Нидерланды разгромили Шотландию (4:0). У подопечных Рональда Кумана голы забили Тиджани Рейндерс, Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дониелл Мален.

Сборная Армении под руководством Александра Петракова в Ереване уступила команде Косова (1:2) и идет на серии в 7 матчей без побед.

Товарищеские матчи, 22 марта

Болгария – Танзания – 1:0

Гол: Десподов, 52

Северная Македония – Молдова – 1:1

Голы: Миовски, 45+1 – Дамашкан, 82

Азербайджан – Монголия – 1:0

Гол: Мустафазаде, 90+1.

Армения – Косово – 0:1

Гол: Рашица, 25

Гана – Нигерия – 1:2

Голы: Джордан Айю, 90+5 (пен) – Дессерс, 38, Лукман, 84

Лихтенштейн – Фарерские острова – 0:4

Голы: Петерсен, 3, Петерсен, 45+1, Юстинуссен, 49, Свенссон, 90+2

Норвегия – Чехия – 1:2

Голы: Бобб, 20 – Зима, 37, Барак, 85

Албания – Чили – 0:3

Голы: Варгас, 20, Боладос, 83, Давилья, 90+2.

Нидерланды – Шотландия – 4:0

Голы: Рейндерс, 40, Вейналдум, 72, Вегхорст, 84, Мален, 86

Румыния – Северная Ирландия – 1:1

Голы: Ман, 23 – Рид, 7

Венгрия – Турция – 1:0

Гол: Собослаи, 48 (пен)

Египет – Новая Зеландия – 1:0

Гол: Мостафа Мохамед, 29

Испания – Колумбия – 0:1

Гол: Муньос, 61

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Источник Sport.ua
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