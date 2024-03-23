Спарринги к ЧЕ. Испания уступила Колумбии, Нидерланды разгромили Шотландию
22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран
Вечером 22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран.
Команды ведут подготовку к Евро-2024 или квалификации ЧМ-2026.
Испания уступила Колумбии (0:1), единственный в матче гол забил Даниэль Муньос на 61-й минуте.
Нидерланды разгромили Шотландию (4:0). У подопечных Рональда Кумана голы забили Тиджани Рейндерс, Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дониелл Мален.
Сборная Армении под руководством Александра Петракова в Ереване уступила команде Косова (1:2) и идет на серии в 7 матчей без побед.
Товарищеские матчи, 22 марта
Болгария – Танзания – 1:0
Гол: Десподов, 52
Северная Македония – Молдова – 1:1
Голы: Миовски, 45+1 – Дамашкан, 82
Азербайджан – Монголия – 1:0
Гол: Мустафазаде, 90+1.
Армения – Косово – 0:1
Гол: Рашица, 25
Гана – Нигерия – 1:2
Голы: Джордан Айю, 90+5 (пен) – Дессерс, 38, Лукман, 84
Лихтенштейн – Фарерские острова – 0:4
Голы: Петерсен, 3, Петерсен, 45+1, Юстинуссен, 49, Свенссон, 90+2
Норвегия – Чехия – 1:2
Голы: Бобб, 20 – Зима, 37, Барак, 85
Албания – Чили – 0:3
Голы: Варгас, 20, Боладос, 83, Давилья, 90+2.
Нидерланды – Шотландия – 4:0
Голы: Рейндерс, 40, Вейналдум, 72, Вегхорст, 84, Мален, 86
Румыния – Северная Ирландия – 1:1
Голы: Ман, 23 – Рид, 7
Венгрия – Турция – 1:0
Гол: Собослаи, 48 (пен)
Египет – Новая Зеландия – 1:0
Гол: Мостафа Мохамед, 29
Испания – Колумбия – 0:1
Гол: Муньос, 61
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