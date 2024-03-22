Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия одолела Венесуэлу, Цыганикс забил за Латвию, ничья Словении и Мальты
Товарищеские матчи
Кипр
21.03.2024 19:00 – FT 1 : 1
Латвия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 14:43 | Обновлено 22 марта 2024, 14:53
423
0

Италия одолела Венесуэлу, Цыганикс забил за Латвию, ничья Словении и Мальты

21 марта состоялись несколько товарищеских матчей

22 марта 2024, 14:43 | Обновлено 22 марта 2024, 14:53
423
0
Италия одолела Венесуэлу, Цыганикс забил за Латвию, ничья Словении и Мальты
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрейс Цыганикс

21 марта состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Команды ведут подготовку к Евро-2024 или квалификации ЧМ-2026.

Италия обыграла Венесуэлу (2:1), дубль оформил Матео Ретеги (2:2). Словения сыграла вничью с Мальтой (2:2)

В матче Кипра и Латвии (1:1) за балтийскую команду забил Андрейс Цыганикс, экс-игрок луганской Зари, племянник журналиста Игоря Цыганика.

Товарищеские матчи, 21 марта

Кипр – Латвия – 1:1

Гол: Питтас, 34 – Цыганикс, 85

Мальта – Словения – 2:2

Голы: Гилломье, 54, Пизани, 58 – Шпорар, 28, Шешко, 81

Италия – Венесуэла – 2:1

Голы: Ретеги, 40, 80 – Мачис, 43

Незабитый пенальти: Рондон, 3 (Венесуэла)

ЮАР – Андорра – 1:1

Голы: Моквана, 22 – Куку, 6

Черногория – беларусь – 2:0

Голы: Марушич, 27, Крстович, 45

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цыганик (Латвия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Конечно, хотелось более яркой игры от Украины»
САБО: «Первый тайм никакой, второй был валидольным»
товарищеские матчи Евро-2024 Андрейс Цыганикс Матео Ретеги сборная Кипра по футболу сборная Латвии по футболу сборная Мальты по футболу сборная Словении по футболу сборная Черногории по футболу сборная беларуси по футболу сборная Италии по футболу сборная Венесуэлы по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Андорры по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вячеслав ШЕВЧУК: «Каждые 3 минуты игроки сборной Боснии симулировали»
Футбол | 22 марта 2024, 13:16 1
Вячеслав ШЕВЧУК: «Каждые 3 минуты игроки сборной Боснии симулировали»
Вячеслав ШЕВЧУК: «Каждые 3 минуты игроки сборной Боснии симулировали»

Бывший защитник сборной Украины прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной

Танкетка – главный герой. Валенсия поздравила Яремчука с победой за Украину
Футбол | 22 марта 2024, 07:50 5
Танкетка – главный герой. Валенсия поздравила Яремчука с победой за Украину
Танкетка – главный герой. Валенсия поздравила Яремчука с победой за Украину

21 марта Роман отметился забитым мячом и ассистом в ворота Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Футбол | 22.03.2024, 00:23
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Футбол | 22.03.2024, 08:12
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Футбол | 22.03.2024, 06:19
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 9
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 14
Футбол
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56 3
Хоккей
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 3
Футбол
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
21.03.2024, 23:45 12
Футбол
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 237
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
21.03.2024, 07:33 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем