Италия одолела Венесуэлу, Цыганикс забил за Латвию, ничья Словении и Мальты
21 марта состоялись несколько товарищеских матчей
21 марта состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных.
Команды ведут подготовку к Евро-2024 или квалификации ЧМ-2026.
Италия обыграла Венесуэлу (2:1), дубль оформил Матео Ретеги (2:2). Словения сыграла вничью с Мальтой (2:2)
В матче Кипра и Латвии (1:1) за балтийскую команду забил Андрейс Цыганикс, экс-игрок луганской Зари, племянник журналиста Игоря Цыганика.
Товарищеские матчи, 21 марта
Кипр – Латвия – 1:1
Гол: Питтас, 34 – Цыганикс, 85
Мальта – Словения – 2:2
Голы: Гилломье, 54, Пизани, 58 – Шпорар, 28, Шешко, 81
Италия – Венесуэла – 2:1
Голы: Ретеги, 40, 80 – Мачис, 43
Незабитый пенальти: Рондон, 3 (Венесуэла)
ЮАР – Андорра – 1:1
Голы: Моквана, 22 – Куку, 6
Черногория – беларусь – 2:0
Голы: Марушич, 27, Крстович, 45
События матча
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