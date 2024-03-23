После победы в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 над Боснией сборная Украины совершила перелет 22 марта из Сараево в польскую Познань.

Делегация национальной команды добралась автобусом в городок Опаленица. Здесь очень удачное сочетание локации для восстановления, проживания и подготовки сборной, футбольные поля высокого качества расположены прямо возле отеля. В комплексе есть большой бассейн и условия для фитнес-тренировок самого высокого профессионального уровня.

Тренерский штаб разделил игроков на две группы. 11 игроков, вышедших днем ранее в стартовом составе, получили возможность провести фитнес-тренировку в зале, восстановить кондиции в бассейне, а также выполнить комплекс восстановительных процедур.

Остальная команда провела тренировку на одном из газонов вблизи гостиницы. После пробежки, разминки и упражнений на технику приема и контроля мяча игроки выполняли задания тренерского штаба в формате игровых серий. В завершение тренировки сборники также поработали в «станциях» с завершающими ударами. После довольно интенсивной работы у этой группы игроков были восстановительные процедуры.

В следующие два дня сборная Украины продолжит работу в Опаленице. Финальная игра плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Исландии запланирована на 26 марта в польском Вроцлаве.

ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу