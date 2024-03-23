Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу
Чемпионат Европы
23 марта 2024, 05:43 | Обновлено 23 марта 2024, 06:00
763
0

ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу

Делегация национальной команды базируется в польском городе Опаленица

23 марта 2024, 05:43 | Обновлено 23 марта 2024, 06:00
763
0
ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу
УАФ

После победы в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 над Боснией сборная Украины совершила перелет 22 марта из Сараево в польскую Познань.

Делегация национальной команды добралась автобусом в городок Опаленица. Здесь очень удачное сочетание локации для восстановления, проживания и подготовки сборной, футбольные поля высокого качества расположены прямо возле отеля. В комплексе есть большой бассейн и условия для фитнес-тренировок самого высокого профессионального уровня.

Тренерский штаб разделил игроков на две группы. 11 игроков, вышедших днем ранее в стартовом составе, получили возможность провести фитнес-тренировку в зале, восстановить кондиции в бассейне, а также выполнить комплекс восстановительных процедур.

Остальная команда провела тренировку на одном из газонов вблизи гостиницы. После пробежки, разминки и упражнений на технику приема и контроля мяча игроки выполняли задания тренерского штаба в формате игровых серий. В завершение тренировки сборники также поработали в «станциях» с завершающими ударами. После довольно интенсивной работы у этой группы игроков были восстановительные процедуры.

В следующие два дня сборная Украины продолжит работу в Опаленице. Финальная игра плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Исландии запланирована на 26 марта в польском Вроцлаве.

ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу

По теме:
Яремчук отреагировал на то, что вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины
БРАЖКО: «Играли в пять защитников? Сидел на скамейке и очень переживал»
РОТАНЬ: «Я поздравил футболистов сборной U-23 с историческим событием»
видео фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Евро-2024 фотогалерея перелет Украина - Исландия
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Футбол | 22 марта 2024, 09:25 8
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч

Сине-желтые и викинги провели 4 очных поединка, победить украинцам удалось лишь раз

Испания – Колумбия – 0:1. Спарринг в Лондоне. Видео гола и обзор матча
Футбол | 23 марта 2024, 01:59 0
Испания – Колумбия – 0:1. Спарринг в Лондоне. Видео гола и обзор матча
Испания – Колумбия – 0:1. Спарринг в Лондоне. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Футбол | 22.03.2024, 08:12
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
У сборной Исландии к матчу с командой Украины готовятся 25 футболистов
Футбол | 22.03.2024, 23:23
У сборной Исландии к матчу с командой Украины готовятся 25 футболистов
У сборной Исландии к матчу с командой Украины готовятся 25 футболистов
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Футбол | 22.03.2024, 11:12
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 7
Футбол
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
21.03.2024, 16:39 2
Теннис
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
22.03.2024, 07:36 1
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 239
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем