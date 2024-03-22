На следующее утро после победы в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 сборная Украины не стала задерживаться в Сараево. Позавтракав в 9, уже в 10:00 ребята выехали из гостиницы на аэродром.

Затем из столицы Боснии и Герцеговины самолет с украинцами на борту вылетел в 11:30. Полет в польскую Познань длился полтора часа, после чего делегация национальной команды ехала еще 40 минут автобусом в городок Опаленица.

Именно здесь главный менеджер сборной Алексей Таргонский заранее нашел очень удачное сочетание локации для восстановления, проживания и подготовки сборников: футбольные поля, к тому же высокого качества, редкость на территории Восточной Европы в марте, расположены прямо возле отеля.

В комплексе есть большой бассейн и условия для фитнес-тренировок самого высокого профессионального уровня. Интересно, что комнаты для встреч в гостинице имеют названия известных европейских клубов, в том числе одна из них называется «Динамо» Киев.

После приезда и обеда в Опаленице у команды было час на отдых, после чего тренерский штаб разделил игроков на две группы. 11 игроков, вышедших вчера в стартовом составе, получили возможность провести фитнес-тренировку в зале, восстановить кондиции в бассейне, а также выполнить комплекс восстановительных процедур.

В то же время остальная команда провела тренировку на одном из газонов вблизи гостиницы. После пробежки, разминки и упражнений на технику приема и контроля мяча игроки выполняли задания тренерского штаба в формате игровых серий. В завершение тренировки сборники также поработали в «станциях» с завершающими ударами. После довольно интенсивной работы у этой группы игроков были восстановительные процедуры.

В следующие два дня сборная Украины продолжит работу в Опаленице. Финальная игра плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Исландии запланирована на 26 марта в польском Вроцлаве.

ФОТО. Сборная тренируется в польской Опаленице. Почему выбран этот город?